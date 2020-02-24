От взрыва не спастись: сапёр ОМОН рассказал о самых опасных находках в Ярославской области

Если случается взрыв — не спасётся даже подготовленный. Поэтому его лучше предотвратить Фото: Анна Ёлкина

Вячеслав Гладков — специалист по разминированию. Официально его должность звучит так: начальник инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. И если вам кажется, что взрывы — это далёкая от вас история, то случаи, с которыми сталкивается Вячеслав, говорят об обратном. Находки времён Великой Отечественной войны и современные боеприпасы, смеси и взрывчатые вещества — это то, с чем приходится работать почти ежедневно.

— В области у нас в основном припасы времён ВОВ встречаются. Это снаряды, мины миномётные. Но и криминала достаточно: у людей изымают гранаты, которые откуда-то везут, порох, тротил — в прошлом году 2,8 килограмма нашли. Люди в гаражах и на дачах хранят. Помните шутку: у нас официально в России оружие запрещено, но любая деревня может держать оборону до двух недель, — рассказывает Вячеслав Гладков. — Наша работа — оценить, насколько опасна находка, а дальше либо уничтожить, либо отвезти на экспертизу. Например, снаряды ВОВ можем уничтожить на месте, в поле, где нашли, накладным зарядом. Если что-то нашли в квартире, нужно убедиться, что это можно безопасно транспортировать.

Работа Вячеслава Гладкова — постоянный риск. Как говорит он сам: спастись от взрыва не сможет даже подготовленный — невозможно успеть прыгнуть в укрытие или убежать. Поэтому лучше обезвредить, чем разбирать потом последствия. А они могут быть.

Такая находка (выстрел гранатомётный) может взорваться от случайного падения или удара Фото: Анна Ёлкина

— Самая крупная находка у нас была в деревне Марино: больше 100 миномётных мин 82-го миллиметра со времён войны. Местные жители говорят, что здесь разбомбили эшелон с боеприпасами, и всё осталось лежать вдоль железной дороги в ящиках, в земле. Рядом начались строительные работы, экскаваторщики копнули и испугались. Хорошо, ещё ковшом не задели. Вывезли боеприпасы рядом в карьер, уничтожили. А ведь много случаев, когда такие находки на заводы приносят, хотят железо отделить, начинают пилить, и случается взрыв.

— Почему эти ржавые боеприпасы всё ещё опасны? — Я вам объясню почему. Есть окончательно снаряженные и неокончательно снаряженные боеприпасы. Само по себе взрывчатое вещество в них не так опасно. Но когда вооружение идёт с детонатором или более мощным инициирующим веществом, то оно очень чувствительно к перемещениям. За десятилетия в земле защищающий корпус металл истончается, а там — случайно уронишь, сработает детонатор и произойдёт взрыв.