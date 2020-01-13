В Ярославле расторгли контракт с компанией, строившей новое здание УМВД почти за 1,5 миллиарда

Новое здание УМВД по Ярославской области превращается в долгострой. Огромное здание для полиции начали возводить на проспекте Фрунзе с 2015 года - тогда был заключен договор с компанией-застройщиком.
— Согласно условий контракта, срок окончания работ по строительству объекта – IV квартал 2019 года. В установленные сроки подрядной организацией работы не завершены, здание в эксплуатацию не введено. В связи с неисполнением обязательств организована работа по расторжению контракта в одностороннем порядке, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
В 2016 году за 2,1 миллиона рубле нанимали компанию-надзирателя за строительством, которое по первоначальным документом должно было заверишться к концу 2018 года. Но сроки строительства сдвигались.
Известно, что стоимость контракта на строительство здания на проспекте Фрунзе, 45 составила около 1,4 миллиарда рублей.
С ходом строительства связывают скандальный арест начальника отдела по капитальному строительству и ремонту ярославского УМВД Евгения Терехова. Его задержала ФСБ этим летом прямо у центрального здания полиции, Терехова подозревают в получении крупной взятки, размером больше миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей.