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В Ярославле расторгли контракт с компанией, строившей новое здание УМВД почти за 1,5 миллиарда

Здание превратилось в долгострой

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Здание УМВД на проспекте Фрунзе строят с 2015 года&nbsp;

Здание УМВД на проспекте Фрунзе строят с 2015 года 

Новое здание УМВД по Ярославской области превращается в долгострой. Огромное здание для полиции начали возводить на проспекте Фрунзе с 2015 года - тогда был заключен договор с компанией-застройщиком.

— Согласно условий контракта, срок окончания работ по  строительству объекта – IV квартал 2019 года. В установленные сроки подрядной организацией работы не завершены, здание в эксплуатацию не введено. В связи с неисполнением обязательств организована работа по расторжению контракта в одностороннем порядке, — сообщили в УМВД по Ярославской области. 

В 2016 году за 2,1 миллиона рубле нанимали компанию-надзирателя за строительством, которое по первоначальным документом должно было заверишться к концу 2018 года. Но сроки строительства сдвигались. 

Известно, что стоимость контракта на строительство здания на проспекте Фрунзе, 45 составила около 1,4 миллиарда рублей. 

С ходом строительства связывают скандальный арест начальника отдела по капитальному строительству и ремонту ярославского УМВД Евгения Терехова. Его задержала ФСБ этим летом прямо у центрального здания полиции, Терехова подозревают в получении крупной взятки, размером больше миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей. 

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строительствоУМВД
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