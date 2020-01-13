В Ярославле расторгли контракт с компанией, строившей новое здание УМВД почти за 1,5 миллиарда

Новое здание УМВД по Ярославской области превращается в долгострой. Огромное здание для полиции начали возводить на проспекте Фрунзе с 2015 года - тогда был заключен договор с компанией-застройщиком.

— Согласно условий контракта, срок окончания работ по строительству объекта – IV квартал 2019 года. В установленные сроки подрядной организацией работы не завершены, здание в эксплуатацию не введено. В связи с неисполнением обязательств организована работа по расторжению контракта в одностороннем порядке, — сообщили в УМВД по Ярославской области.