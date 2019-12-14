«Ярославль ещё не до конца всё осознал»: на бунт против ЦБК пришло сто человек. Онлайн-трансляция

Митинг в парке на площади Мира согласован

В Ярославле проходит митинг против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. На согласованную акцию протеста люди собрались в парке на площади Мира.



Что там происходит — читайте в нашей онлайн-трансляции.

