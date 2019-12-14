«Ярославль ещё не до конца всё осознал»: на бунт против ЦБК пришло сто человек. Онлайн-трансляция

В парке на площади Мира около фонтана собралось около ста человек. Организаторы рассчитывали, что народу будет больше. Через несколько минут митинг начнётся.
Некоторые участники митинга подошли с юмором. На плакатах они написали слово «уколошматить» — такую опечатку накануне допустил в своих постах о протесте строительству ЦБК рыбинский депутат Олег Леонтьев. Эта опечатка стала городским мемом.
Люди пришли на митинг не только для того, чтобы выразить протест строительству ЦБК. Свои требования к власти они написали на плакатах.
Людей в парке стало чуть больше, но не намного. Нет и 150 человек.
Организаторы митинга, похоже, не очень довольны таким количеством участников митинга.
— Это не то возмущение, которое должно быть, — заявил глава обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Мы боремся очень слабо!
Коммунисты решили на митинге поднять все проблемы разом.
— Нет света в Ярославле, нет уборки улиц, город погряз в грязи, — скандирует депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод. — В центральных районах Ярославля мусоросборники, возможно, будут двигаться к жилым домам.
Депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев (на фото справа) утёр ярославцам нос, рассказав со сцены о протесте в своём городе.
— В Рыбинске мы провели митинг, куда пришло больше тысячи человек, мы собрали 38 тысяч подписей против строительства ЦБК, — заявил он. — Я прошу, чтобы Ярославль присоединился к борьбе против строительства комбината. Вместе мы должны сохранить флору и фауну. Нет ЦБК!
Митинг продолжается.
— Ярославль ещё не до конца осознал, какую экологическую бомбу ему готовят олигархи, — предупредил народ справедливоросс Анатолий Каширин.
Коммунист Олег Леонтьев согласился.
— В Рыбинске был большой митинг, а ярославцы, кажется, ещё не понимают, что эта проблема коснется и их тоже, — сказал он.
А ещё ярославские коммунисты решили устроить бойкот президенту России Владимиру Путину. Они призывают выключить телевизор за пять минут до Нового года, чтобы не смотреть его праздничное видеообращение к жителям страны.
Участник митинга Марат Андаржанов приготовил нестандартный плакат со смыслом.
Участники митинга стали немного замерзать (в Ярославле сейчас -1 °C). Они ждут, когда организаторы акции протеста зачитают со сцены текст резолюции.
Резолюцию приняли. Митинг заканчивается. Люди начинают потихоньку расходиться.
Митинг против строительства ЦБК в Ярославле прошёл спокойно. За правопорядком наблюдали сотрудники полиции.
— Нарушений зафиксировано не было, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.
Тех, кто не смог по каким-то причинам принять участие в митинге, но желает выразить свой протест строительству ЦБК, будут ждать в 15 часов у памятника Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Там будет проходить сбор подписей.
А мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию.
Представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище, сегодня тоже следят за акциями протеста в Ярославле. Они внимательно посмотрели за происходящим в парке на площади Мира, онлайн-трансляцию на 76.RU и подготовили свой ответ. Публикуем его целиком.