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Город Бунт против ЦБК Онлайн-трансляция

«Ярославль ещё не до конца всё осознал»: на бунт против ЦБК пришло сто человек. Онлайн-трансляция

Следим за согласованной акцией протеста в парке на площади Мира

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Митинг в парке на площади Мира согласован

Митинг в парке на площади Мира согласован

В Ярославле проходит митинг против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. На согласованную акцию протеста люди собрались в парке на площади Мира.

Что там происходит — читайте в нашей онлайн-трансляции.

Михаил Контуев

В парке на площади Мира около фонтана собралось около ста человек. Организаторы рассчитывали, что народу будет больше. Через несколько минут митинг начнётся.

Михаил Контуев

Некоторые участники митинга подошли с юмором. На плакатах они написали слово «уколошматить» — такую опечатку накануне допустил в своих постах о протесте строительству ЦБК рыбинский депутат Олег Леонтьев. Эта опечатка стала городским мемом.

Михаил Контуев

Люди пришли на митинг не только для того, чтобы выразить протест строительству ЦБК. Свои требования к власти они написали на плакатах.

Михаил Контуев

Людей в парке стало чуть больше, но не намного. Нет и 150 человек.

Михаил Контуев

Организаторы митинга, похоже, не очень довольны таким количеством участников митинга.

— Это не то возмущение, которое должно быть, — заявил глава обкома КПРФ Александр Воробьёв. — Мы боремся очень слабо!

Михаил Контуев

Коммунисты решили на митинге поднять все проблемы разом.

— Нет света в Ярославле, нет уборки улиц, город погряз в грязи, — скандирует депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод. — В центральных районах Ярославля мусоросборники, возможно, будут двигаться к жилым домам.

Михаил Контуев

Депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев (на фото справа) утёр ярославцам нос, рассказав со сцены о протесте в своём городе.

— В Рыбинске мы провели митинг, куда пришло больше тысячи человек, мы собрали 38 тысяч подписей против строительства ЦБК, — заявил он. — Я прошу, чтобы Ярославль присоединился к борьбе против строительства комбината. Вместе мы должны сохранить флору и фауну. Нет ЦБК!

Михаил Контуев

Митинг продолжается.

— Ярославль ещё не до конца осознал, какую экологическую бомбу ему готовят олигархи, — предупредил народ справедливоросс Анатолий Каширин.

Коммунист Олег Леонтьев согласился.

— В Рыбинске был большой митинг, а ярославцы, кажется, ещё не понимают, что эта проблема коснется и их тоже, — сказал он.

Михаил Контуев

А ещё ярославские коммунисты решили устроить бойкот президенту России Владимиру Путину. Они призывают выключить телевизор за пять минут до Нового года, чтобы не смотреть его праздничное видеообращение к жителям страны.

Михаил Контуев

Участник митинга Марат Андаржанов приготовил нестандартный плакат со смыслом.

Михаил Контуев

Участники митинга стали немного замерзать (в Ярославле сейчас -1 °C). Они ждут, когда организаторы акции протеста зачитают со сцены текст резолюции.

Михаил Контуев

Резолюцию приняли. Митинг заканчивается. Люди начинают потихоньку расходиться.

Михаил Контуев

Митинг против строительства ЦБК в Ярославле прошёл спокойно. За правопорядком наблюдали сотрудники полиции.

— Нарушений зафиксировано не было, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

Михаил Контуев

Тех, кто не смог по каким-то причинам принять участие в митинге, но желает выразить свой протест строительству ЦБК, будут ждать в 15 часов у памятника Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Там будет проходить сбор подписей.

А мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию.

Михаил Контуев

P. S.

Представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище, сегодня тоже следят за акциями протеста в Ярославле. Они внимательно посмотрели за происходящим в парке на площади Мира, онлайн-трансляцию на 76.RU и подготовили свой ответ. Публикуем его целиком.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гедеван
14 дек 2019 в 13:39

Быстро же переобулись краснопузые с классовой борьбы на экологическое борцунятство. Коммунистическая партия имени Геты Тумберг. Воистину, лох не мамонт, лох не вымрет. У каждой эпохи свои лохи

Гость
14 дек 2019 в 15:16

Ну как же не осознал? То, что нечего делать под красными флажками, Ярославль осознал, как видим, прекрасно.

Прохожий
14 дек 2019 в 15:04

Уколошматы!!! это очень смешно