«Мы хотим дышать»: в Ярославской области появились бунтующие Деды Морозы

Деды Морозы представились организаторами рыбинского сопротивления против строительства ЦБК Фото: Олег Леонтьев

Четверо рыбинских противников строительства на берегу водохранилища целлюлозно-бумажного комбината оригинальным образом решили поздравить жителей Ярославской области с наступающим Новым годом. Они вышли на Волжскую набережную в центре города наряженными в Дедов Морозов с плакатами «Мы хотим дышать» и «Спасём нашу Землю от загрязнений».

Простояли мужчины у реки недолго. Несмотря на плакаты в руках и нашивки на костюмах «Стоп ЦБК», их целью был не пикет, а запись видеопоздравления.

— Мы хотим вас поздравить с наступающим праздником, — говорит в видеооткрытке наряженный в Деда Мороза депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев. — Хотим пожелать вам счастья, здоровья и благополучия. Но откуда всему этому быть, если Волгу будет загрязнять ЦБК?



Под этим видеороликом в YouТube.com посыпались комментарии. В них десятки человек из Рыбинска, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга написали слова благодарности и поддержки Дедам Морозам, выступающим за отмену строительства крупного промышленного предприятия на берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе Вологодской области.



В Рыбинске бунт против строительства ЦБК объединил тысячи людей. Сегодня акции протеста пройдут и в Ярославле. Митинг состоится в парке на площади Мира в 13 часов. Кроме того, выразить своё мнение, поставив подпись, можно будет у памятника Владимиру Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.

Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Ученые уверены, что с появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.

