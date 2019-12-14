«Мы хотим дышать»: в Ярославской области появились бунтующие Деды Морозы

Четверо рыбинских противников строительства на берегу водохранилища целлюлозно-бумажного комбината оригинальным образом решили поздравить жителей Ярославской области с наступающим Новым годом. Они вышли на Волжскую набережную в центре города наряженными в Дедов Морозов с плакатами «Мы хотим дышать» и «Спасём нашу Землю от загрязнений».
Простояли мужчины у реки недолго. Несмотря на плакаты в руках и нашивки на костюмах «Стоп ЦБК», их целью был не пикет, а запись видеопоздравления.
— Мы хотим вас поздравить с наступающим праздником, — говорит в видеооткрытке наряженный в Деда Мороза депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев. — Хотим пожелать вам счастья, здоровья и благополучия. Но откуда всему этому быть, если Волгу будет загрязнять ЦБК?
Под этим видеороликом в YouТube.com посыпались комментарии. В них десятки человек из Рыбинска, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга написали слова благодарности и поддержки Дедам Морозам, выступающим за отмену строительства крупного промышленного предприятия на берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе Вологодской области.
Видео: Волхонский ЛАЙВ
В Рыбинске бунт против строительства ЦБК объединил тысячи людей. Сегодня акции протеста пройдут и в Ярославле. Митинг состоится в парке на площади Мира в 13 часов. Кроме того, выразить своё мнение, поставив подпись, можно будет у памятника Владимиру Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.
Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Ученые уверены, что с появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.
На такую активность отреагировали представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище. Они следили за акциями протеста. Компания сделала заявление по этой ситуации.
История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы выбросов. И в 2014 году от тогдашнего губернатора Сергея Ястребова экологи настоятельно требовали провести общественные обсуждения. До сих пор иногда всплывает информация о том, что ЦБК всё же могут начать строить.
Против строительства комбината и власти. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает, что строительство ЦБК идёт вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги. Он много раз поднимал этот вопрос на различных уровнях, в том числе в Министерстве природных ресурсов и экологии России и на встрече с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. И даже написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.