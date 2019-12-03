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Город

«Осенью помним одни трагедии»: детский омбудсмен потребовал вернуть День города в мае

В Ярославле чиновники решили праздновать 1010-летие на несколько месяцев позже

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Ежегодно День города Ярославль отмечал в мае. В 2020-м его перенесли на сентябрь

Ежегодно День города Ярославль отмечал в мае. В 2020-м его перенесли на сентябрь

В Ярославле чиновники перенесли празднование Дня города — 2020 на несколько месяцев позже: с последней субботы мая на 12 сентября. Говорят, чтобы лучше подготовиться к 1010-летнему юбилею города, например, реконструировать стадион «Спартаковец», где разместят главную сцену. 

Однако с решением местных властей до сих пор многие не согласны. Неожиданно темой озаботился детский омбудсмен Ярославской области Михаил Крупин. Он написал обращение на имя первых лиц города: мэра Владимира Волкова и председателя муниципалитета Ярославля Артура Ефремова. Ещё одну копию отправил в городскую общественную палату. 

В письме он говорит о традиции праздновать день рождения Ярославля именно в мае. 

— День 24 мая 1612 года символизирует вклад ярославцев в сохранение независимости русского государства и победу народного ополчения Минина и Пожарского. В 1912 году дата 24 мая была закреплена для нашего города указом императора Николая II, провозгласившего этот день «неприсутственным» (то есть выходным) в Ярославле, — пишет уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. — Следует учитывать и то, что первая декада декабря наполнена как для всех россиян, так и для ярославцев траурными датами. 3 сентября отмечается день памяти жертв терактов, связанный с трагическими событиями Беслана, 7 сентября — день памяти хоккейной команды «Локомотив». 

Тем временем чиновники вовсю готовятся к празднику, уже выбрали логотип 1010-летия, им стал круг из листьев

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День города 2020перенести дату празднования
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
3 дек 2019 в 17:30

К сентябрю за бюджетные средства по федеральным программам можно заасфальтировать дороги, заделать самые ужасные ямки,нанести разметку пешеходных переходов, по решаем вместе отремонтировать несколько дворов и общественных пространств, довести до высокого уровня готовности несколько детских садов, яслей и школ, на подходе будет Добрынинский путепровод, многострадальное Тутаевское шоссе и еще несколько приятных сюрпризов. И быть Героем. А в мае, что предЪявишь обществу и миру? -можно только ,непонятно для чего, покрасить деревья, заборы и бордюры.Да еще надо до 1 апреля построить тяговую подстанцию и троллейбусное депо успеть перевезти на Ленинградский . Ну и при этом зиму как- то, в плане уборки пройти.

Корректор
3 дек 2019 в 17:01

"Первая декада декабря...". Сентября, голубушка, сентября))