«Осенью помним одни трагедии»: детский омбудсмен потребовал вернуть День города в мае

Ежегодно День города Ярославль отмечал в мае. В 2020-м его перенесли на сентябрь

Однако с решением местных властей до сих пор многие не согласны. Неожиданно темой озаботился детский омбудсмен Ярославской области Михаил Крупин. Он написал обращение на имя первых лиц города: мэра Владимира Волкова и председателя муниципалитета Ярославля Артура Ефремова. Ещё одну копию отправил в городскую общественную палату.

В Ярославле чиновники перенесли празднование Дня города — 2020 на несколько месяцев позже: с последней субботы мая на 12 сентября. Говорят, чтобы лучше подготовиться к 1010-летнему юбилею города, например, реконструировать стадион «Спартаковец», где разместят главную сцену.

В письме он говорит о традиции праздновать день рождения Ярославля именно в мае.

— День 24 мая 1612 года символизирует вклад ярославцев в сохранение независимости русского государства и победу народного ополчения Минина и Пожарского. В 1912 году дата 24 мая была закреплена для нашего города указом императора Николая II, провозгласившего этот день «неприсутственным» (то есть выходным) в Ярославле, — пишет уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. — Следует учитывать и то, что первая декада декабря наполнена как для всех россиян, так и для ярославцев траурными датами. 3 сентября отмечается день памяти жертв терактов, связанный с трагическими событиями Беслана, 7 сентября — день памяти хоккейной команды «Локомотив».

Тем временем чиновники вовсю готовятся к празднику, уже выбрали логотип 1010-летия, им стал круг из листьев.