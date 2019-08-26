Скандал с захватом рынка ЖКХ в Переславле-Залесском: задержали чиновников Госжилнадзора

— Обвиняемые Апольская и Бойченко заключены под стражу до 21 октября, — сообщил 76.RU в суде. — Их отправили в следственный изолятор № 1 «Коровники».

Стало известно о первых задержанных по делу о захвате рынка ЖКХ в Переславле-Залесском. Кировский районный суд Ярославля арестовал заместителя директора департамента государственного жилищного Анну Апольскую и бывшего заместителя директора департамента Олега Бойченко. Их обвиняют по статье Уголовного кодекса «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

По сообщению нашего источника в органах власти, в ближайшее время обе управляющие компании, в которые людей перевели незаконно, уйдут из Переславля-Залесского, а управление домами вернется к прежним управдомам. Арестованных будут судить, а Следственный комитет займётся дальнейшим расследованием уголовного дела.

129 домов в Переславле-Залесском одновременно неожиданно перешли в новые управляющие компании — ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Недовольные таким развитием событий жители города вышли на митинги и обратились к губернатору Дмитрию Миронову, который инициировал проверку со стороны региональных властей, а позже провёл ряд встреч с компетентными органами, и те не заставили долго ждать.

Тем не менее люди требуют гарантий от власти, что зимой многоквартирные дома не останутся без отопления, и собираются выйти ещё на один митинг.