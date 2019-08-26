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Скандал с захватом рынка ЖКХ в Переславле-Залесском: задержали чиновников Госжилнадзора

В Ярославской области силовики и чиновники вмешались в дело о незаконном переводе людей в другие УК

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Сейчас Анна Апольская и Олег Бойченко находятся в СИЗО

Фото: правительство Ярославской области, Олег Бойченко / vk.com

Стало известно о первых задержанных по делу о захвате рынка ЖКХ в Переславле-Залесском. Кировский районный суд Ярославля арестовал заместителя директора департамента государственного жилищного Анну Апольскую и бывшего заместителя директора департамента Олега Бойченко. Их обвиняют по статье Уголовного кодекса «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

— Обвиняемые Апольская и Бойченко заключены под стражу до 21 октября, — сообщил 76.RU в суде. — Их отправили в следственный изолятор № 1 «Коровники».

По сообщению нашего источника в органах власти, в ближайшее время обе управляющие компании, в которые людей перевели незаконно, уйдут из Переславля-Залесского, а управление домами вернется к прежним управдомам. Арестованных будут судить, а Следственный комитет займётся дальнейшим расследованием уголовного дела.

129 домов в Переславле-Залесском одновременно неожиданно перешли в новые управляющие компании — ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Недовольные таким развитием событий жители города вышли на митинги и обратились к губернатору Дмитрию Миронову, который инициировал проверку со стороны региональных властей, а позже провёл ряд встреч с компетентными органами, и те не заставили долго ждать.

Тем не менее люди требуют гарантий от власти, что зимой многоквартирные дома не останутся без отопления, и собираются выйти ещё на один митинг.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Ално
    26 авг 2019 в 13:34

    Ну и какая после этого конкуренция в сфере ЖКХ? Оттого и тарифы бесконтрольно и необоснованно растут что нет конкуренции.

    26 авг 2019 в 13:16

    Взятка? Нет, не слышали. "Какое ваше доказательство?"(Красная жара)
    Как всегда, дело рассыплется, если вообще оно заводилось.

    26 авг 2019 в 13:08

    А сколько взятку то взяли?
    Взяточников вроде запретили в России расстреливать?их по обычаю отпускают?