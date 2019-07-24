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Город

«Делу Господню противна ненависть»: епархия отказалась строить скандальный храм в роще

Теперь для строительства ищут другое место

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Забор уже велено снести

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Рыбинская епархия опубликовала официальное обращение по поводу строительства часовни в березовой роще. С этим обращением епархию вынудил выступить скандал, который развернулся вокруг стройки, — часть горожан высказалась резко против.


Позиция епархии:

— Ничто так не ценно перед Господом, как мир и любовь между его детьми. Перед своими крестными страданиями Христос молится о единстве своих учеников, говоря отцу: «Отче святый! Соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Потому всякое доброе начинание, прославляющее имя божие, должно совершаться лишь на основании любви и единства, делу Господню противны всякая ненависть и разделение. Желая, чтобы новый храм — место служения Богу «едиными устами и единым сердцем» — стал подлинным домом для всех христиан города Рыбинска, мы принимаем решение отменить его строительство на данном месте, дабы ещё раз рассмотреть позицию жителей и избрать наиболее удобное для всех место его расположения. Мы молимся о том, чтобы Господь наш Иисус Христос своею неоскудевающей десницей подал всем нам столь недостающий дар любви, чтобы исполнились его слова: «И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которою ты возлюбил меня, в них будет, и я в них».

Против строительства часовни в березовой роще жители Рыбинска устроили настоящий бунт. Собирали подписи, даже грозили устроить «второй Екатеринбург». Жители возмущались, что их мнения при принятии решения не спросили, и волновались, что из-за строительства вырубят деревья.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
24 июл 2019 в 17:06

Благая весть! :)

Максим
24 июл 2019 в 16:23

Отстояли!!!

Юля
24 июл 2019 в 16:08

Ура! В этом балагане разве что храма не хватало.. Позиция епархии в кои-то веки вполне разумна