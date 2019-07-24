«Делу Господню противна ненависть»: епархия отказалась строить скандальный храм в роще

Рыбинская епархия опубликовала официальное обращение по поводу строительства часовни в березовой роще. С этим обращением епархию вынудил выступить скандал, который развернулся вокруг стройки, — часть горожан высказалась резко против.



Позиция епархии:

— Ничто так не ценно перед Господом, как мир и любовь между его детьми. Перед своими крестными страданиями Христос молится о единстве своих учеников, говоря отцу: «Отче святый! Соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Потому всякое доброе начинание, прославляющее имя божие, должно совершаться лишь на основании любви и единства, делу Господню противны всякая ненависть и разделение. Желая, чтобы новый храм — место служения Богу «едиными устами и единым сердцем» — стал подлинным домом для всех христиан города Рыбинска, мы принимаем решение отменить его строительство на данном месте, дабы ещё раз рассмотреть позицию жителей и избрать наиболее удобное для всех место его расположения. Мы молимся о том, чтобы Господь наш Иисус Христос своею неоскудевающей десницей подал всем нам столь недостающий дар любви, чтобы исполнились его слова: «И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которою ты возлюбил меня, в них будет, и я в них».

