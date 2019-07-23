«Демонтировать забор»: мэр Рыбинска пообещал найти альтернативные варианты места для стройки часовни

— Торопиться с проведением слушаний не будем, — написал глава города Денис Добряков. — Проведём их после сентябрьских выборов, дабы не привязывать сюда политические распри и получение дивидендов от скандалов тех людей, которые в жизни ничего дельного не построили, кроме партийных ячеек. Епархию попрошу до момента принятия решения демонтировать забор.

Мэр Рыбинска сообщил на своих страницах в социальных сетях, что повторные публичные слушания по поводу строительства часовни в роще в микрорайоне Веретье пройдут не раньше осени.

Также Денис Добряков пообещал за это время подобрать несколько альтернативных вариантов. Судя по всему, речь идёт о местах для строительства православной часовни.

Ранее мэр Рыбинска Денис Добряков говорил, что у мэрии нет никакой позиции по поводу строительства часовни в роще в микрорайоне Веретье и даже назвал эту тему ерундой. Но когда люди взбунтовались и пообещали устроить здесь второй Екатеринбург, то чиновник сразу же стал уделять внимание этому вопросу и пообещал провести повторные публичные слушания.

Жители микрорайона Веретье накануне написали на имя главы города петицию и попросили не вырубать рощу под строительство часовни и пригрозили, что могут выйти на улицу. Представители местной епархии успокоили людей, что роща останется, а вырубят там лишь 30 деревьев на том месте, где будет непосредственно стоять часовня. Теперь вопрос со строительством заморозили.

Большим международным скандалом закончилось недавно противостояние людей в битве за сквер в центре Екатеринбурга: одни хотели там видеть храм, другие — сохранить сквер. Наши коллеги из E1.RU несколько дней в круглосуточном режиме следили за тем, что там творилось. В итоге люди отстояли сквер.

