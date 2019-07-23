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Рыбинск против часовни в роще

«Демонтировать забор»: мэр Рыбинска пообещал найти альтернативные варианты места для стройки часовни

Городские власти считают, что торопиться с этим вопросом не стоит

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Власти попросили епархию демонтировать забор в рыбинской роще

Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com

Мэр Рыбинска сообщил на своих страницах в социальных сетях, что повторные публичные слушания по поводу строительства часовни в роще в микрорайоне Веретье пройдут не раньше осени.

— Торопиться с проведением слушаний не будем, — написал глава города Денис Добряков. — Проведём их после сентябрьских выборов, дабы не привязывать сюда политические распри и получение дивидендов от скандалов тех людей, которые в жизни ничего дельного не построили, кроме партийных ячеек. Епархию попрошу до момента принятия решения демонтировать забор.

Также Денис Добряков пообещал за это время подобрать несколько альтернативных вариантов. Судя по всему, речь идёт о местах для строительства православной часовни.

Ранее мэр Рыбинска Денис Добряков говорил, что у мэрии нет никакой позиции по поводу строительства часовни в роще в микрорайоне Веретье и даже назвал эту тему ерундой. Но когда люди взбунтовались и пообещали устроить здесь второй Екатеринбург, то чиновник сразу же стал уделять внимание этому вопросу и пообещал провести повторные публичные слушания.

Жители микрорайона Веретье накануне написали на имя главы города петицию и попросили не вырубать рощу под строительство часовни и пригрозили, что могут выйти на улицу. Представители местной епархии успокоили людей, что роща останется, а вырубят там лишь 30 деревьев на том месте, где будет непосредственно стоять часовня. Теперь вопрос со строительством заморозили.

Большим международным скандалом закончилось недавно противостояние людей в битве за сквер в центре Екатеринбурга: одни хотели там видеть храм, другие — сохранить сквер. Наши коллеги из E1.RU несколько дней в круглосуточном режиме следили за тем, что там творилось. В итоге люди отстояли сквер.

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КОММЕНТАРИИ (4)

шушера
23 июл 2019 в 12:36

была бы часовня, глядишь меньше бы алкашей и шпаны там собиралось.

ЛЮДИ! ИДИТЕ НА ВЫБОРЫ!
23 июл 2019 в 16:17

дабы не обделаться перед выборами по самую маковку))) и чтоб победил тот, кто надо. а потом опять тут же, на этом же месте, забор поставим)

Гость
23 июл 2019 в 15:53

Ровно через неделю ровно так же втихаря пройдут слушания по постройке церкви в больничном городке. Рыбинск, готовься.