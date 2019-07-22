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«Устроим здесь второй Екатеринбург»: жители Рыбинска выступили против строительства часовни в роще

Городские власти отстранились от скандала и делают вид, что ничего не происходит

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Рощу в микрорайоне Веретье обнесли забором

Фото: Рыбинские сплетни

«Мы против вырубки березовой рощи и за перенос строительства часовни», — подписи под такой петицией, адресованной мэру города Денису Добрякову, сейчас собирают жители Рыбинска в Ярославской области.

— В микрорайоне Веретье расположена замечательная берёзовая роща, которую в ближайшее время хотят вырубить, и на её месте возвести деревянную часовню, в дальнейшем построить основательную, кирпичную, — объясняют свой протест авторы петиции. — Осенью прошлого года были слушания, которые проходили в рабочее время в будние дни, многие просто не смогли прийти и выразить своё мнение. В итоге большинство собравшихся проголосовали за вырубку рощи и строительства часовни. Мы не против строительства часовни, мы предлагаем перенести строительство и оставить наш замечательный «зелёный остров».

Пока подписей под петицией мало — нет ещё и сотни. Видимо, нужно больше, чтобы власть услышала людей.

— У нас никакой позиции по этому вопросу нет, — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков.

Люди боятся, что строители вырубят зелёный островок в городской черте

Люди боятся, что строители вырубят зелёный островок в городской черте

Но люди уже вовсю обсуждают строительство часовни в роще в социальных сетях.

— Пока мы голосуем, боюсь, они быстро спилят берёзы, и отстаивать будет нечего. Сделают как хотят, — пишет Елена Ульянова. — Или выходим и стоим.

— Власть нас не услышит, пока мы не утроим здесь второй здесь второй Екатеринбург, — уверен Михаил Кораблёв.

— Вместо того чтобы строить новые, отреставрировали бы старые храмы, — говорит Майя Сковородина. — Сколько их по России в заброшенном состояние, и люди сами собирают крохи на их восстановление.

В епархии не скрывают планов по строительству часовни в роще

В епархии не скрывают планов по строительству часовни в роще

А представители РПЦ тем временем успокаивают жителей Рыбинска, мол, лишать людей рощи они не собираются.

— Уничтожать рощу никто не будет, — заверил пресс-секретарь рыбинской епархии Евгений Глазунов. — Вырубят там только деревья, которые растут непосредственно на месте стройки, — около 30 штук. Потом забор снимут, и доступ в рощу будет у всех желающих.

Большим международным скандалом закончилось недавно противостояние людей в битве за сквер в центре Екатеринбурга: одни хотели там видеть храм, другие — сохранить сквер. Наши коллеги из E1.RU несколько дней в круглосуточном режиме следили за тем, что там творилось. В итоге люди отстояли сквер.

Нужна ли здесь часовня?

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Сергей
    22 июл 2019 в 16:28

    Местным конечно легче понять насколько удобно там устройство нового Храма. А вот сравнение с Екатеринбургом , не уместно. Там с момента основания города исторически был храм, и небольшая группа экстремально настроенных людей, устроила беспорядки против восстановления. Якобы для сохранения сквера.

    гость
    22 июл 2019 в 14:42

    все нормально, это бизнес...
    строительство ларьков и супермаркетов, по продаже религии, идет полным ходом!
    это, уже, самая крупная торговая сеть!
    Магнит - нищета...
    МакДональд - локти кусает...

    Малыш
    22 июл 2019 в 14:36

    РПЦ, по своей как бы гос. миссии - один из главных политических стабилизаторов общества. По факту сейчас - главный провокатор и расшатыватель духовных скреп, в данном случае народного смирения. Всех причастных к этому попам надо треснуть по рукам.