«Устроим здесь второй Екатеринбург»: жители Рыбинска выступили против строительства часовни в роще

«Мы против вырубки березовой рощи и за перенос строительства часовни», — подписи под такой петицией, адресованной мэру города Денису Добрякову, сейчас собирают жители Рыбинска в Ярославской области.

— В микрорайоне Веретье расположена замечательная берёзовая роща, которую в ближайшее время хотят вырубить, и на её месте возвести деревянную часовню, в дальнейшем построить основательную, кирпичную, — объясняют свой протест авторы петиции. — Осенью прошлого года были слушания, которые проходили в рабочее время в будние дни, многие просто не смогли прийти и выразить своё мнение. В итоге большинство собравшихся проголосовали за вырубку рощи и строительства часовни. Мы не против строительства часовни, мы предлагаем перенести строительство и оставить наш замечательный «зелёный остров».

Пока подписей под петицией мало — нет ещё и сотни. Видимо, нужно больше, чтобы власть услышала людей.

— У нас никакой позиции по этому вопросу нет, — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков.



Люди боятся, что строители вырубят зелёный островок в городской черте Фото: Рыбинские сплетни

Но люди уже вовсю обсуждают строительство часовни в роще в социальных сетях.

— Пока мы голосуем, боюсь, они быстро спилят берёзы, и отстаивать будет нечего. Сделают как хотят, — пишет Елена Ульянова. — Или выходим и стоим.

— Власть нас не услышит, пока мы не утроим здесь второй здесь второй Екатеринбург, — уверен Михаил Кораблёв.

— Вместо того чтобы строить новые, отреставрировали бы старые храмы, — говорит Майя Сковородина. — Сколько их по России в заброшенном состояние, и люди сами собирают крохи на их восстановление.



В епархии не скрывают планов по строительству часовни в роще Фото: Рыбинские сплетни

А представители РПЦ тем временем успокаивают жителей Рыбинска, мол, лишать людей рощи они не собираются.

— Уничтожать рощу никто не будет, — заверил пресс-секретарь рыбинской епархии Евгений Глазунов. — Вырубят там только деревья, которые растут непосредственно на месте стройки, — около 30 штук. Потом забор снимут, и доступ в рощу будет у всех желающих.



Большим международным скандалом закончилось недавно противостояние людей в битве за сквер в центре Екатеринбурга: одни хотели там видеть храм, другие — сохранить сквер. Наши коллеги из E1.RU несколько дней в круглосуточном режиме следили за тем, что там творилось. В итоге люди отстояли сквер.

