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Город

В центре Ярославля запретили строить шестиэтажный жилой дом, который уже частично построили

Такое решение вынес суд

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Стройка идёт уже давно 

Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com

Суд запретил точечную застройку на улице Большой Октябрьской, 48б в Ярославле, где стройка уже давно началась. Здесь компания «Левел недвижимость» планирует возвести шестиэтажный жилой жилой дом с подземной автостоянкой. Против этого выступают жители соседних домов и градозащитники, так как стройка идёт рядом с памятником «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами).

— Разрешение на строительство отменено решением суда, — ответил на запрос 76.RU главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. 

Значит ли это, что разрешение на строительство отменили навсегда?&nbsp;

Значит ли это, что разрешение на строительство отменили навсегда? 

Этот ответ мы пытались получить долго. Ведь изначально разрешение строить этот дом мэрия выдала тайком. Это заметила прокуратура и признала незаконным. Работы остановили. Однако компания «Левел Недвижимость» снова обратилась в администрацию с просьбой выдать им разрешение на строительство. И в мэрии подготовили постановление на выдачу этого разрешения. 

Проблема с проектом этого дома с точки зрения сохранения исторической среды вокруг — в его высоте. Дом получился слишком громоздким и масштабным.

— Здание строится в обход действующих регламентов «Проекта зон охраны объектов культурного наследия города Ярославля», выше на 1 метр объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина», — говорит член Союза архитекторов Ольга Мазанова.

Известно также, что под застройку изменили назначение этого участка земли, раньше он относился к общественно-деловой зоне, а теперь — к жилой. В своё оправдание представитель застройщика (тогда это была фирма «Северстрой») заявлял, что на этом пустыре могли бы построить торговый центр или что-нибудь ещё. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

толя
18 июл 2019 в 13:17

Кому хоть этот дом мешает? Там пустырь был заброшенный.