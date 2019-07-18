В центре Ярославля запретили строить шестиэтажный жилой дом, который уже частично построили

Суд запретил точечную застройку на улице Большой Октябрьской, 48б в Ярославле, где стройка уже давно началась. Здесь компания «Левел недвижимость» планирует возвести шестиэтажный жилой жилой дом с подземной автостоянкой. Против этого выступают жители соседних домов и градозащитники, так как стройка идёт рядом с памятником «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами).

Значит ли это, что разрешение на строительство отменили навсегда?

Этот ответ мы пытались получить долго. Ведь изначально разрешение строить этот дом мэрия выдала тайком. Это заметила прокуратура и признала незаконным. Работы остановили. Однако компания «Левел Недвижимость» снова обратилась в администрацию с просьбой выдать им разрешение на строительство. И в мэрии подготовили постановление на выдачу этого разрешения.

Проблема с проектом этого дома с точки зрения сохранения исторической среды вокруг — в его высоте. Дом получился слишком громоздким и масштабным.

— Здание строится в обход действующих регламентов «Проекта зон охраны объектов культурного наследия города Ярославля», выше на 1 метр объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина», — говорит член Союза архитекторов Ольга Мазанова.

Известно также, что под застройку изменили назначение этого участка земли, раньше он относился к общественно-деловой зоне, а теперь — к жилой. В своё оправдание представитель застройщика (тогда это была фирма «Северстрой») заявлял, что на этом пустыре могли бы построить торговый центр или что-нибудь ещё.