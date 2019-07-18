В центре Ярославля запретили строить шестиэтажный жилой дом, который уже частично построили

Стройка идёт уже давно
Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com
Суд запретил точечную застройку на улице Большой Октябрьской, 48б в Ярославле, где стройка уже давно началась. Здесь компания «Левел недвижимость» планирует возвести шестиэтажный жилой жилой дом с подземной автостоянкой. Против этого выступают жители соседних домов и градозащитники, так как стройка идёт рядом с памятником «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами).
— Разрешение на строительство отменено решением суда, — ответил на запрос 76.RU главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.
Этот ответ мы пытались получить долго. Ведь изначально разрешение строить этот дом мэрия выдала тайком. Это заметила прокуратура и признала незаконным. Работы остановили. Однако компания «Левел Недвижимость» снова обратилась в администрацию с просьбой выдать им разрешение на строительство. И в мэрии подготовили постановление на выдачу этого разрешения.
Проблема с проектом этого дома с точки зрения сохранения исторической среды вокруг — в его высоте. Дом получился слишком громоздким и масштабным.
— Здание строится в обход действующих регламентов «Проекта зон охраны объектов культурного наследия города Ярославля», выше на 1 метр объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина», — говорит член Союза архитекторов Ольга Мазанова.
Известно также, что под застройку изменили назначение этого участка земли, раньше он относился к общественно-деловой зоне, а теперь — к жилой. В своё оправдание представитель застройщика (тогда это была фирма «Северстрой») заявлял, что на этом пустыре могли бы построить торговый центр или что-нибудь ещё.