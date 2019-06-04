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Город

В центре Ярославля просят разрешение на уже начавшуюся во дворе стройку многоэтажки

Жители соседних домов на улице Большой Октябрьской резко против

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На площадке уже идут работы 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле застройщик обратился в мэрию с просьбой разрешить построить восьмиэтажный дом в жилом дворе. Речь идёт о скандальной стройке на улице Большой Октябрьской, 48б, где в прошлом году прокуратура отстаивала запрет на разрешённое ранее строительство, выносила протест в адрес ответственных чиновников мэрии. 

Застройщик уже тогда начал подготавливать площадку. Но стройку остановили. Однако компания «Левел Недвижимость» снова обратилась в администрацию с просьбой выдать им разрешение на строительство. В мэрии уже подготовили постановление на выдачу этого разрешения. 

— Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:030806:1691 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 48б, — многоквартирные дома (4–8 надземных этажей), — значится в документе. 

Территория внутри дворов улицы Большой Октябрьской огорожена уже давно

Фото: Александра Савельева

Но прежде чиновники обязаны провести публичные обсуждения с местными жителями. Ярославцы смогут высказать своё мнение о стройке под окнами на сайте городской администрации с 10 по 17 июня. А познакомиться с проектом застройщика можно только лично. 

— Экспозиция проекта постановления мэрии Ярославля и информационных материалов к нему пройдёт в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, фойе (1-й этаж), по следующему графику: понедельник — четверг с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, в период с 10.06.2019 по 17.06.2019, — пояснил представитель пресс-службы мэрии Дмитрий Батманов. 

Задать вопросы чиновникам можно по телефону: (4852) 40-37-13. 

— Общественные обсуждения — процесс более длительный, чем публичные слушания. Мнения собираются через интернет. Голосуют жители конкретной территории, которой касается предмет обсуждений. Это форма больше заочного обсуждения. Потом оргкомитет общественных обсуждений учитывает мнения жителей, — объяснил председатель муниципалитета Артур Ефремов. 

В самом центре Ярославля пытаются втиснуть ещё один проект: строят четырёхэтажный кинотеатр на Депутатском переулке. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

точечная застройкажилой дом

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КОММЕНТАРИИ (8)

Потерявшийся Дед
4 июн 2019 в 13:55

Лисьи морды, где надо людьми прикроются, гне не надо их же и пошлют.

Гость
4 июн 2019 в 13:37

во дворе домов на ул Максимова 7 и 5 воткнули дом, по другому не скажешь, ул кирова 10.
в прокуратуру писали все бесполезно!
лухари недвижимость!
бессовестные люди, и бесцветные чиновники!
смотрите на авито цены на продажу 15-25 млн.р.
не плохо заработали, неплохо поделили!!!9833

ГОСТ
4 июн 2019 в 13:15

8ми этажку вокруг 2-3 этажных домов исторического центра? а почему бы и нет, если есть баки подмазать мэрию.