В центре Ярославля просят разрешение на уже начавшуюся во дворе стройку многоэтажки

В Ярославле застройщик обратился в мэрию с просьбой разрешить построить восьмиэтажный дом в жилом дворе. Речь идёт о скандальной стройке на улице Большой Октябрьской, 48б, где в прошлом году прокуратура отстаивала запрет на разрешённое ранее строительство, выносила протест в адрес ответственных чиновников мэрии. Застройщик уже тогда начал подготавливать площадку. Но стройку остановили. Однако компания «Левел Недвижимость» снова обратилась в администрацию с просьбой выдать им разрешение на строительство. В мэрии уже подготовили постановление на выдачу этого разрешения.

— Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:030806:1691 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 48б, — многоквартирные дома (4–8 надземных этажей), — значится в документе.

Территория внутри дворов улицы Большой Октябрьской огорожена уже давно Фото: Александра Савельева

Но прежде чиновники обязаны провести публичные обсуждения с местными жителями. Ярославцы смогут высказать своё мнение о стройке под окнами на сайте городской администрации с 10 по 17 июня. А познакомиться с проектом застройщика можно только лично. — Экспозиция проекта постановления мэрии Ярославля и информационных материалов к нему пройдёт в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, фойе (1-й этаж), по следующему графику: понедельник — четверг с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, в период с 10.06.2019 по 17.06.2019, — пояснил представитель пресс-службы мэрии Дмитрий Батманов.