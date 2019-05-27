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Город

В центре Ярославля ЛГБТ-активисты устроили антигомофобную акцию

Она прошла молниеносно

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Активисты устроили минутную акцию на площади Волкова 

Фото: Александра Савельева

Сегодня в центре Ярославля ЛГБТ-активисты развернули свой флаг. Сторонники движения устроили антигомофобную акцию, которая прошла буквально за минуту, а потому не успела собрать вокруг себя прохожих и негатив. 

Саму акцию сложно понять без объяснения. Во время неё один из участников держал в руках табличку «Тихо, идёт эксперимент», пока двое других легли на раскладушку и прикрылись цветастым флагом движения. Оказалось, таким образом они поддержали 26-летие отмены закона, по которому каралась однополая связь. Его отменили 27 мая 1993 года. 

— Это был передовой шаг в деле ликвидации карательного законодательства. Статья являлась одним из символов тоталитарного режима. Хотя её отмена и не ликвидировала гомофобию на постсоветском пространстве, но это был важный шаг в деле построения демократического общества, — объяснился руководитель ЛГБТ-движения в Ярославле. — Только демократическое и свободное общество равных может быть прочным и процветающим. Я глубоко в этом убежден.

После этого короткого перформанса активисты быстро свернули флаги и закончили акцию. Акция активистов не была согласована с администрацией района. 

Многим жителям города не нравятся публичные акции активистов, ярославцы просят держать их высказывания при себе. Перформансы в городе проходят нередко. Однажды на Советской площади поставили шкаф для каминг-аута

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ТЕГИ

ЛГБТ-активисты

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