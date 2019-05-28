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Город

В Ярославле задержали ЛГБТ-активистов

Молодые люди сидели у здания правительства

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Молодые люди несколько часов просидели в участке

Фото: ЛГБТ-движение «Каллисто» / Vk.com

После вчерашней акции в центре Ярославля ЛГБТ-активистов задержали сотрудники полиции. Напомним, 27 мая сторонники движения устроили антигомофобную акцию у памятника Фёдору Волкову. Во время этого перформанса один из участников держал в руках табличку «Тихо, идёт эксперимент», пока двое других легли на раскладушку и прикрылись цветастым флагом движения. Акция продлилась буквально минуту.

После ЛГБТ-активисты направились к зданию правительства Ярославской области. Молодые люди уселись на раскладушку, которую поставили посреди Советской площади.

По словам участников акции, кто-то заявил на них в полицию за несогласованный митинг.

Всего задержали семерых человек

Фото: ЛГБТ-движение «Каллисто» / Vk.com

— Подъехали несколько полицейских машин, «никаких лозунгов и транспарантов не было обнаружено», — рассказывает руководитель ЛГБТ-движения в Ярославле. — Через некоторое время появился провокатор с угрозами расправы и словами: «Полезайте все в автозак», и обвинил активистов в том, что они украли у него раскладушку.

Семерых активистов задержали. Они три часа просидели в отделении полиции, а потом их отпустили из-за отсутствия состава правонарушений.

ЛГБТ-активисты не первый раз устраивают акции в нашем городе. Совсем недавно они устроили пикеты на улице Кирова. А однажды на Советской площади поставили шкаф для каминг-аута

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