Видео 360: появились кадры из кабины самолёта Светланы Капаниной во время полёта над Ярославлем

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Ролик в режиме виртуальной реальности выложил Дмитрий Миронов
На лице Светланы — спокойствие
В Сети появилось панорамное видео из кабины самолёта, которым управляла пилот Светлана Капанина. В День Победы Светлана показала высший пилотаж, пролетев над центром Ярославля и сделав на красном самолёте невероятные повороты. Как это завораживающее зрелище выглядело с земли — смотрите в нашем фоторепортаже.
Видео выложил губернатор Ярославской области у себя на странице в Facebook.
— Выступление Светланы Капаниной — один из самых захватывающих моментов Дня Победы. Теперь у нас есть возможность посмотреть, как этот полет выглядит из кабины пилота. Светлана, большое спасибо за прекрасное выступление и предоставленное видео! — написал Дмитрий Миронов.
Видео можно поворачивать на 360 градусов. Это позволяет рассмотреть кабину самолёта изнутри и посмотреть на Ярославль с высоты птичьего полёта.