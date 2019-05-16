Видео 360: появились кадры из кабины самолёта Светланы Капаниной во время полёта над Ярославлем

В Сети появилось панорамное видео из кабины самолёта, которым управляла пилот Светлана Капанина. В День Победы Светлана показала высший пилотаж, пролетев над центром Ярославля и сделав на красном самолёте невероятные повороты. Как это завораживающее зрелище выглядело с земли — смотрите в нашем фоторепортаже.



Видео выложил губернатор Ярославской области у себя на странице в Facebook.