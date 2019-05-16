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Город

Видео 360: появились кадры из кабины самолёта Светланы Капаниной во время полёта над Ярославлем

Ролик в режиме виртуальной реальности выложил Дмитрий Миронов

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На лице Светланы — спокойствие

Фото: скриншот видео

В Сети появилось панорамное видео из кабины самолёта, которым управляла пилот Светлана Капанина. В День Победы Светлана показала высший пилотаж, пролетев над центром Ярославля и сделав на красном самолёте невероятные повороты. Как это завораживающее зрелище выглядело с земли — смотрите в нашем фоторепортаже.

Видео выложил губернатор Ярославской области у себя на странице в Facebook.

— Выступление Светланы Капаниной — один из самых захватывающих моментов Дня Победы. Теперь у нас есть возможность посмотреть, как этот полет выглядит из кабины пилота. Светлана, большое спасибо за прекрасное выступление и предоставленное видео! — написал Дмитрий Миронов.

Видео можно поворачивать на 360 градусов. Это позволяет рассмотреть кабину самолёта изнутри и посмотреть на Ярославль с высоты птичьего полёта. 

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Светлана Капанинапилотсамолёт

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 май 2019 в 15:29

Ого! Любит слабый мужчинка сильных женщин.