В Ярославле Первомайский бульвар разделят на две части. И каждую переименуют

В Ярославле власти готовят постановление мэра о переименовании улиц. В документе речь идёт о Первомайском бульваре.

— При управлении культуры была создана специальная комиссия из десяти человек, которые рассматривали этот вопрос, — рассказали в мэрии Ярославле. — Прошло голосование, на котором все единогласно отдали свои голоса за переименование.

Было решено, что часть бульвара от театра имени Волкова до Красной площади будет называться Театральным, а участок от Красной площади до Волжской набережной — Некрасовским.



— Принимая решение, учитывали факт, что на Первомайском бульваре не зарегистрировано жилых домов, а зарегистрировано всего два нежилых объекта недвижимости: кафе и клуб.

Напомним, бульвар в этом месте был разбит во время благоустройства Ярославля в 1821 году на месте срытого городского вала. Его назвали Казанским по названию монастыря, стоящего рядом. В середине XIX века здесь был шикарный сад с липовыми аллеями, разбитыми в их тени лужайками, цветущими кустами и клумбами. Здесь построили детские площадки, аттракционы, беседки, уличные лотки с напитками, появились кафе и сцена для концертов. Во время мятежа здесь было всё разрушено, но после бульвар восстановили. В XX веке бульвар получил обиходное название «Бродвей» или «Брод» как место молодёжных тусовок.

Также с конца XVIII века до середины XIX века нынешняя площадь Волкова делилась на две части, и одна из них называлась Театральной.



В XIX веке Казанский бульвар был у ярославцев одним из любимых мест для прогулок Фото: Yargid.ru

Накануне в Ярославле большой скандал разгорелся вокруг объединения Волковского театра с Александринкой. Многие горожане испугались, что если это произойдёт, то будет утрачена история первого русского театра. Теперь этот эпизод истории увековечили в названии бульвара.



Всё началось с того, что 26 марта в Ярославль с неофициальным визитом приехал заместитель главы ведомства Павел Степанов. В театре имени Волкова он встретился с художественным руководителем Евгением Марчелли и актёрами труппы. Там и обсудили идею создания из двух государственных учреждений культуры Первого национального театра с площадками в Москве, Питере и Ярославле.

Уже на следующий день об объединении Александринского и Волковского театров на пресс-конференции в Москве заявил министр культуры России Владимир Мединский. Причём сразу стало известно, что объединённое учреждение будет называться «Первый национальный театр» и будет состоять из площадок не только в Санкт-Петербурге и Ярославле, но и получит ещё одну площадку в Москве, а также было обещано, что каждый из театров сохранит свою самостоятельность и идентичность. Для многих это стало как гром среди ясного неба. Коллектив театра раскололся на два лагеря: за объединение и против. Первые восприняли информацию как выход на новый уровень, а вторые — как убийство истории ярославской земли и бренда Первого русского театра. И вторых в городе оказалось больше. Десятки ярославцев, представители творческой интеллигенции и лично губернатор Дмитрий Миронов встали на защиту театра имени Волкова как самостоятельной единицы и выступили против объединения. Из-за поднявшейся шумихи премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение приостановить приказ Мединского об объединении театров до тех пор, пока вопрос не утрясут с общественностью.



Директор театра имени Волкова ранее заявлял, что объединение двух государственных театров — дело важное, и принимать решение должен в первую очередь не он, а жители Ярославля. Но, съездив в Минкультуры и побеседовав там с главой ведомства, он изменил своё решение . Накануне Туркалов сказал на собрании труппы, что теперь он вместе с Марчелли ратует за объединение театров.

На сегодняшний день вопрос об объединении Александринского и Волковского театров остаётся открытым. С нетерпением этого ждут в Санкт-Петербурге, а в Ярославле пока идёт битва сторонников за и против.



В Ярославле к Году театра подготовились основательно Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com