«Волковский — гордость и бренд Ярославля»: губернатор высказался против театрального объединения

Губернатор Ярославской области высказался против объединения Волковского театра с питерской «Александринкой». Дмитрий Миронов посчитал это нецелесообразным и уже провёл встречи по этому поводу в Москве.



— Разделяю возмущение ярославцев, — написал на своей странице в «Фейсбуке» глава региона Дмитрий Миронов. — Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно.

