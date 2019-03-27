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Город
Объединяют театры

«Волковский — гордость и бренд Ярославля»: губернатор высказался против театрального объединения

Дмитрий Миронов собирается отстаивать Первый русский театр

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Губернатор встал на защиту ярославского театра

Фото: Дмитрий Миронов/Facebook.com

Губернатор Ярославской области высказался против объединения Волковского театра с питерской «Александринкой». Дмитрий Миронов посчитал это нецелесообразным и уже провёл встречи по этому поводу в Москве.

— Разделяю возмущение ярославцев, — написал на своей странице в «Фейсбуке» глава региона Дмитрий Миронов. — Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно.

О слиянии старейших театров и, таким образом, «воссоздании Первого национального театра России» внезапно заявил глава Минкульта Владимир Мединский. Такая новость потрясла ярославцев.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

театр

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