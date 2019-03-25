«Мажорчик себя показал»: ярославец отметил день рождения, станцевав полуголым перед мэрией. Видео

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Зрители выходку не оценили
Парень устроил пляски на машине
Свои ночные похождения записал на видео ярославец, решивший нестандартно отметить день рождения. Придумал сделать так: проехался на крыше дорогого автомобиля, снял с себя футболку, отшвырнул её в сторону, вскрыл шампанское.
Потом бросил бутылку в забор, слез с машины и начал танцевать на проезжей части перед зданием городских властей.
В соцсетях поступок не оценили. С днем рождения, конечно, поздравили, но раскритиковали.
— Не круто, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Назарова.
— До чего русский народ стал дикий, — высказался Андрей Вознесенский.
— Сразу видно, какой-нибудь мажорчик решил себя показать, — сделала вывод Августина Фадейчева.