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Город

«Мажорчик себя показал»: ярославец отметил день рождения, станцевав полуголым перед мэрией. Видео

Зрители выходку не оценили

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Парень устроил пляски на машине

Фото: Developer

Свои ночные похождения записал на видео ярославец, решивший нестандартно отметить день рождения. Придумал сделать так: проехался на крыше дорогого автомобиля, снял с себя футболку, отшвырнул её в сторону, вскрыл шампанское.

Потом бросил бутылку в забор, слез с машины и начал танцевать на проезжей части перед зданием городских властей.

В соцсетях поступок не оценили. С днем рождения, конечно, поздравили, но раскритиковали.

— Не круто, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Назарова.

— До чего русский народ стал дикий, — высказался Андрей Вознесенский.

— Сразу видно, какой-нибудь мажорчик решил себя показать, — сделала вывод Августина Фадейчева.

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

мажор

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
25 март 2019 в 10:55

Мажор??? На машине за 500р). Просто перепелка посетила

Найдобрейший
25 март 2019 в 07:52

про мажёрика это хорошо , а как дела с субботником обстоят ?

Гость
25 март 2019 в 09:14

А где была полиция, почему так позволяют себя вести в общественном месте, почему он не сидит в обезьяннике?

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