«Мажорчик себя показал»: ярославец отметил день рождения, станцевав полуголым перед мэрией. Видео

Свои ночные похождения записал на видео ярославец, решивший нестандартно отметить день рождения. Придумал сделать так: проехался на крыше дорогого автомобиля, снял с себя футболку, отшвырнул её в сторону, вскрыл шампанское.

Потом бросил бутылку в забор, слез с машины и начал танцевать на проезжей части перед зданием городских властей.

В соцсетях поступок не оценили. С днем рождения, конечно, поздравили, но раскритиковали.

— Не круто, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» Елена Назарова.

