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Город

На общегородской субботник в Ярославле придётся идти бюджетникам

Его устроят в конце апреля

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Город приберут в конце апреля 

Фото: Мэрия Ярославля 

Весна пришла, бычки от сигарет (и не только) проявились из-под сугробов. В мэрии определились, общегородской субботник по уборке Ярославля устроят в конце апреля, предварительно — 20-го числа. 

— На нём уберут газоны, несанкционированные свалки. В каждом районе будут площадки по уборке. Планируется, что не менее 15 тысяч человек выйдут убираться, в том числе бюджетники и сотрудники городских предприятий, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. 

Тема принудительного выхода на субботники оказалась скандальной в прошлом году. Тогда власти сказали, что сделают с отказавшимися от субботников. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

общегородской субботник

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