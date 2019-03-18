На общегородской субботник в Ярославле придётся идти бюджетникам

Весна пришла, бычки от сигарет (и не только) проявились из-под сугробов. В мэрии определились, общегородской субботник по уборке Ярославля устроят в конце апреля, предварительно — 20-го числа.

— На нём уберут газоны, несанкционированные свалки. В каждом районе будут площадки по уборке. Планируется, что не менее 15 тысяч человек выйдут убираться, в том числе бюджетники и сотрудники городских предприятий, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Тема принудительного выхода на субботники оказалась скандальной в прошлом году. Тогда власти сказали, что сделают с отказавшимися от субботников.