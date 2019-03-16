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Эксперимент

В Ярославле тротуар обледенел настолько, что стало можно кататься на коньках: тест-драйв

С декабря на обледенелых дорогах города пострадали 6 тысяч человек

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Главное — держать равновесие

Фото: Александра Савельева

Трудно быть жителем Ярославля с декабря по март. Можно запросто загреметь на больничную койку. В травмпункт уж точно. — Прокуратура Ярославской области опубликовала сумасшедшие цифры — за зиму в травмпункт Соловьевки обратились больше 6 тысяч человек, пострадавших на скользких тротуарах.

— При этом за 2 недели марта поступило 1050 человек, в то время как в тот же период прошлого года — 719 граждан, что свидетельствует об ухудшении состояния тротуаров в этот непростой, с точки зрения погоды, период начала весны, — говорят в прокуратуре.

Да уж, мы заметили, что даже и весна пришла, а на дорогах все тот же жуткий гололед. Некоторые тротуары превратились в настоящий каток. На Республиканской — каток в прямом смысле. Тротуар тут аж зеркальный, девственный — здесь не ступала нога коммунальщика.

Что делать? Выбора не было — для таких дорог нужна соответствующая обувь, и мы её нашли. С произвольной программой на льду выступила редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. К счастью, в прокуратуре работают лучше, чем Ольга катается на коньках — возбудили 5 дел по опасным дорогам, в том числе одно — в отношении директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. И потребовали от властей посыпать наконец дороги, чтобы люди не скользили по льду.

Звоните Плющенко!

Фото: Александра Савельева

Ни в ботинках, ни на коньках не так-то просто удержать равновесие

Фото: Александра Савельева

Собственно, на коньках Ольга тоже навернулась

Фото: Александра Савельева

Привет мэрии Ярославля

Фото: Александра Савельева

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Елена Вахрушева
Александра Савельева
Ольга Прохорова

ТЕГИ

гололедуборка города

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КОММЕНТАРИИ (1)

Дмитрий
16 март 2019 в 12:24

скажите спасибо выбранным народом, местным депутатам отменивших выборы мэра, теперь клоунов столица назначает, но раз жители так решили, значит для них так лучше

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