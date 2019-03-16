В Ярославле тротуар обледенел настолько, что стало можно кататься на коньках: тест-драйв

Трудно быть жителем Ярославля с декабря по март. Можно запросто загреметь на больничную койку. В травмпункт уж точно. — Прокуратура Ярославской области опубликовала сумасшедшие цифры — за зиму в травмпункт Соловьевки обратились больше 6 тысяч человек, пострадавших на скользких тротуарах.

— При этом за 2 недели марта поступило 1050 человек, в то время как в тот же период прошлого года — 719 граждан, что свидетельствует об ухудшении состояния тротуаров в этот непростой, с точки зрения погоды, период начала весны, — говорят в прокуратуре.

