В Ярославле тротуар обледенел настолько, что стало можно кататься на коньках: тест-драйв

Главное — держать равновесие
Трудно быть жителем Ярославля с декабря по март. Можно запросто загреметь на больничную койку. В травмпункт уж точно. — Прокуратура Ярославской области опубликовала сумасшедшие цифры — за зиму в травмпункт Соловьевки обратились больше 6 тысяч человек, пострадавших на скользких тротуарах.
— При этом за 2 недели марта поступило 1050 человек, в то время как в тот же период прошлого года — 719 граждан, что свидетельствует об ухудшении состояния тротуаров в этот непростой, с точки зрения погоды, период начала весны, — говорят в прокуратуре.
Да уж, мы заметили, что даже и весна пришла, а на дорогах все тот же жуткий гололед. Некоторые тротуары превратились в настоящий каток. На Республиканской — каток в прямом смысле. Тротуар тут аж зеркальный, девственный — здесь не ступала нога коммунальщика.
Что делать? Выбора не было — для таких дорог нужна соответствующая обувь, и мы её нашли. С произвольной программой на льду выступила редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. К счастью, в прокуратуре работают лучше, чем Ольга катается на коньках — возбудили 5 дел по опасным дорогам, в том числе одно — в отношении директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. И потребовали от властей посыпать наконец дороги, чтобы люди не скользили по льду.