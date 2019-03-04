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Чиновником из Ярославской области, предложившим разводить ежей, заинтересовались следователи

Следственный комитет проведёт проверку

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Сергей Бубнов сказал, что пошутил про ёжиков

Фото: администрация Семибратовского сельского поселения

Чиновником, предложившим жителям аварийного дома разводить ежей, чтобы избавиться от заползающих в огромные щели змей, заинтересовались следователи.

— В СМИ появились сообщения о нарушении жилищных прав жителей дома № 2 Базарной улицы села Угодичи, — сказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. В 2012 году дом был признан аварийным. Как следует из публикаций, его помещения фактически непригодны для проживания. Со слов жителей дома, администрация сельского поселения Семибратово, в состав которого входит населенный пункт Угодичи, бездействует.

Следователи проведут доследственную проверку, чтобы установить в действиях или бездействии должностных лиц, отвечающих за расселение людей из аварийного жилья, признаки состава преступления по статье «Халатность».

Глава поселения Семибратово Сергей Бубнов отмахнулся — мол, пошутил он про ежей. Правда, чиновники вышестоящего уровня такие шуточки, как и жильцы аварийного дома, не оценили.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ежизмеи

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