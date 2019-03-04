Чиновником из Ярославской области, предложившим разводить ежей, заинтересовались следователи

— В СМИ появились сообщения о нарушении жилищных прав жителей дома № 2 Базарной улицы села Угодичи, — сказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. В 2012 году дом был признан аварийным. Как следует из публикаций, его помещения фактически непригодны для проживания. Со слов жителей дома, администрация сельского поселения Семибратово, в состав которого входит населенный пункт Угодичи, бездействует.

Чиновником, предложившим жителям аварийного дома разводить ежей , чтобы избавиться от заползающих в огромные щели змей, заинтересовались следователи.

Следователи проведут доследственную проверку, чтобы установить в действиях или бездействии должностных лиц, отвечающих за расселение людей из аварийного жилья, признаки состава преступления по статье «Халатность».



Глава поселения Семибратово Сергей Бубнов отмахнулся — мол, пошутил он про ежей. Правда, чиновники вышестоящего уровня такие шуточки, как и жильцы аварийного дома, не оценили.

