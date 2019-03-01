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В Ярославской области семье, чей аварийный дом атаковали змеи, власти посоветовали разводить ежей

Хорошо, что не ястребов

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Змея выползла через дыру в полу

Фото: Вести-Ярославль

Неожиданный совет от властей получили жители села Угодичи Ростовского района Ярославской области. Впрочем, и проблему, с которой они обратились, рядовой не назовёшь — в доме из-под пола появились змеи.

Дело в том, что дом, в котором живёт семья, уже семь лет считается аварийным. И не зря — стены его буквально расходятся. Трещины такие, что худой подросток пролезет.

И вот, когда дом начал проседать, сквозь дыры полезли огромные змеи (Ростовский район вообще наполнен ползучими гадами, видимо, там, под полом, некоторые и зимовали).

Жильцы дома дыру, откуда выползла змея, закрыли и пошли к властям — в поселковую администрацию. Там им и дали полезный совет насчет змей:

— Надо разводить ежей, которые с ними борются, или искать, ставить устройство, которое излучает определенные колебания, — предложил глава поселения Семибратово Сергей Бубнов, и этот его чудный совет записали журналисты канала «Вести-Ярославль».

Также глава предложил дождаться расселения, а пока пожить в маневренном фонде — в другом селе.

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

змеи

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