В Ярославской области семье, чей аварийный дом атаковали змеи, власти посоветовали разводить ежей

Неожиданный совет от властей получили жители села Угодичи Ростовского района Ярославской области. Впрочем, и проблему, с которой они обратились, рядовой не назовёшь — в доме из-под пола появились змеи.

Дело в том, что дом, в котором живёт семья, уже семь лет считается аварийным. И не зря — стены его буквально расходятся. Трещины такие, что худой подросток пролезет.

И вот, когда дом начал проседать, сквозь дыры полезли огромные змеи (Ростовский район вообще наполнен ползучими гадами, видимо, там, под полом, некоторые и зимовали).