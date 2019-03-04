Чиновник предложил людям разводить ежей, чтобы спасаться от змей: что не так с этим советом

Простую, даже очевидную, казалось бы, идею подкинул жильцам аварийного дома в селе Угодичи глава местной администрации Сергей Бубнов. Хозяевам квартир, которых через гигантские трещины в стенах и полу атакуют змеи, чиновник, не моргнув глазом, предложил разводить ежей. Причём сделал он это не где-то в кулуарах, а перед камерой регионального телеканала.

— Надо разводить ежей, которые с ними борются, или искать, ставить устройство, которое излучает определенные колебания, — предложил глава поселения Семибратово Сергей Бубнов, и этот его чудный совет записали журналисты канала «Вести-Ярославль».



Неожиданно, конечно. Ведь традиции разводить ежей у жильцов дома не было до этого дня. Коты там, собаки — ещё куда ни шло. А вот ежей как-то не привыкли разводить.

Как ежики могут спасти жильцов аварийного дома от разрухи и гадюк, и по силам ли им это вообще, читайте в нашем материале.

«Тендер на закупку ежей»

В интернете прикинули, чем обернется предложение чиновника. Что же теперь, получается, жильцам аварийного дома придётся и впрямь разводить ежей? А как? — Теперь товарищ Бубнов должен объявить тендер на закупку ежей для села, — предложил читатель 76.RU Пафнутий. Где-то в глубине леса в спячке вздрогнули ежи. Дело, оказывается, вообще-то непростое.

— Просто так забирать ежей из живой природы нельзя — это может быть расценено как браконьерство, — рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ Елена Анашкина.

Правда, ёжика можно купить в зоомагазине. Даже породистого.

— Ежи в среднем стоят около 8 тысяч рублей, — рассказали в ярославском зоомагазине.

И эти 8 тысяч будут деньгами, выброшенными на ветер. От змеи восьмитысячные ежи не спасут.

«Ежики не помогут»



Видео: Вести-Ярославль и Елена Вахрушева

— Ежи — насекомоядные, они не охотятся на змей, — отметила Елена Анашкина. — Они могут, конечно, напасть на молодняк ужа или гадюки. Но в целом со змеями не борются ежами. Для этого нужны мангусты.

К сожалению жителей аварийного дома в Угодичах, мангуста достать в наших краях не так просто. В зоомагазинах их не продают. Мы нашли в продаже породистого мангуста на «Авито» за 30 тысяч рублей. Правда, за ним ещё придётся съездить в Краснодар. Есть дешевле, в Москве, «готовые к переезду», но беспородные.

Он пошутил

Мы решили поинтересоваться у самого Бубнова, как правильно разводить ежей в домашних условиях. Очевидно, он в курсе, раз так легко раздает советы людям.

— Господи, не принимайте вы всё это всерьёз, — лаконично ответил чиновник.

О как! Шутка, оказывается. Правда, чиновники вышестоящего уровня такие шуточки, как и жильцы аварийного дома, не оценили.

— Я понимаю, что Бубнов сказал это больше как шутку, но согласен, что так говорить неуместно, — поделился мнением глава Ростовского района Сергей Шокин. Он тот выпуск новостей видел. — Тем не менее вопрос по змеям находится в его компетенции.



Также Шокин уточнил, что на своём уровне занимается вопросом проблемного дома — сейчас жителям предложили квартиру в посёлке Семибратово, который находится неподалёку, так как в самих Угодичах нет маневренного жилья.

С чего всё началось

Жители аварийного дома на улице Базарной в селе Угодичи, где пол проваливается, а из огромных щелей выползают змеи, борются за расселение уже семь лет. На днях к ним приезжала съёмочная группа «Вестей», которой они показали ужасные условия, в которых живут вместе со змеями и лягушками. Также вместе с журналистами жильцы дома пошли к местному главе. Там-то Бубнов и посоветовал решать проблему разведением ежей.

Где можно встретить змею?

Часто бывают в лесу на болотах. Змеи любят тепло, поэтому они вылезают на кочки погреться на солнышке. Нередко ползучие оказываются и на дачных участках. Но сейчас на змею можно натолкнуться и в городе.

Если вы наткнулись на змею, ни в коем случае не провоцируйте ее, не пытайтесь поймать, наступить на нее или чем-то ударить. Нужно подождать, пока змея сама уползет, или спокойно, без резких движений, уйти самому.



Отличить укус ядовитой змеи от неядовитой можно по внешним признакам. После укуса гадюки остаются две точки, рана сразу опухает и начинает болеть. После укуса ужа остаются царапины. Также разница и в запахах. После укуса гадюки место, куда впились клыки, имеет запах чеснока или гвоздичного масла.

Что делать, если вас укусила змея? Ни в коем случае не выдавливать, не нажимать и не разрезать место укуса. Приложить холод к тому месту, куда укусила змея. Нельзя двигаться. Пострадавшего надо уложить и дать что-то согревающее, например, чай. Можно наложить на место укуса сухую повязку. Сразу же вызвать скорую помощь. Приехавшие медики наложат шину и отвезут в больницу. Если нет возможности позвонить в скорую, пострадавшего надо как можно скорее самостоятельно отвезти в ближайшую больницу в хирургическое отделение. В Ярославле круглосуточно дежурят хирурги в больницах № 9, 10, больнице имени Семашко и в областной больнице.

Фото: Илья Давыдов