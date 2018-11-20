Депутат Дмитрий Петровский больше не входит во фракцию «Единой России» в муниципалитете Ярославля

Эпатажный депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, которого вчера исключили из фракции «Единой России», попрощался с партией в стихотворной форме. За основу он взял произведение Михаила Лермонтова и переделал на свой лад. Прощальные строки депутат опубликовал на своей странице в Facebook:



«Прощай, "Единая Россия",

комок полурабов, полугоспод

И вы, чинуши записные,

И ты, ими запутанный народ.







Быть может, статус депутата

Сокроет от твоих пашей,

От их подслеповатых глазок,

От их чуть слышащих ушей,

И больше дел на благо делу

И президенту своему».



В «Единой России» не сильно удивились этому поступку, так как уже привыкли к подобным выходкам депутата.



— В течение года совместной работы мы всегда старались взаимодействовать с Дмитрием Александровичем [Петровским], помогали во всех вопросах, — сказал председатель муниципалитета Ярославля и секретарь городского отделения «Единой России» Артур Ефремов. — Были моменты, когда он эпатировал, но для нас важны избиратели, интересы которых представляет депутат. Сейчас же это всё перешло определённые этические рамки, когда хайп для депутата стал важнее работы. Нам пришлось принять такое решение.



Также Ефремов добавил, что своим изложением известного стиха Михаила Лермонтова Петровский выразил своё отношение к партии и своим коллегам.



— Хотя использовать строки классика для таких целей — это тоже хайп, — добавил глава муниципалитета.



Филологи уже встали на защиту известного поэта, посчитав, что его к этой истории приплели совсем не по делу.



— Поэт Лермонтов оказался среди пострадавших, а ведь он точно не виноват в конфликте депутата Петровского и партии, — поделился заместитель декана факультета филологии и коммуникации ЯрГУ имени Демидова Денис Карпов. — Очень жаль, что современные политики не берут уроков литературы, стихосложения, эстетики. Ну да, к счастью, о них вряд ли вспомнят через энное количество лет.



Скандал разразился после того, как депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский заявил, что пенсионный фонд — ненужная прослойка в системе российской экономики. Перед тем, как его выгнали из фракции, он подробно рассказал свою точку зрения во время стрим-шоу.

