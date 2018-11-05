Депутат уверяет, что готов к тому, что его выгонят из «Единой России»

Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский уже прославился, предложив отменить пенсии, этого ему показалось мало и теперь депутат взялся за обязательное медицинское страхование.



— Пенсии это ещё что — ОМС отменить, отменить и разогнать это чудовище на теле медицины вместе со страховыми фирмами, которые никому не нужны, — написал Дмитрий Петровский на своей странице в «Фейсбуке». — И да, оплачивать самим своё лечение и получать хорошее лечение, а не ту пародию, что сейчас. И да, заботиться о своем здоровье самому, чтоб не тратить деньги на лечение. И да, это позиция члена фракции «Единой России», пока меня не выгнали. И да, выгонят. И да, я готов к этому.



Если громкое заявление Петровского об отмене пенсий некоторые ярославцы поддержали, то теперь у подписчиков депутата закрались подозрения: а не самопиар ли это?



— Читаю, читаю и никак не могу понять, — написала в комментариях Дмитрию Петровскому Ольга Болдырева. — Это самопиар такой?



На что Дмитрий Петровский ответил, мол, это его позиция.



Узнав о заявлениях депутата, в «Единой России» от него открестились, сказав, что говорить такие вещи может только безответственный человек.

