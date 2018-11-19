Власти хотят, чтобы на празднике было побольше трезвых гостей, а пьяных — по-минимуму

— Новый год в Ярославле должен быть трезвым, — решили городские власти и придумали, как оградить празднующих горожан от алкоголя.



Во-первых, полностью от алкоголя зачистят главное место празднования Нового года — Советскую площадь. Нельзя будет ни пронести спиртное, ни купить на месте.



— Даже глинтвейна алкогольного не будет, — уточнила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталия Скорюкова. — Будут только разные горячие напитки с пряностями. Но только безалкогольные, в том числе и глинтвейн.



Во-вторых, городские власти выйдут на переговоры с предпринимателями, у которых в центре города есть точки продажи алкогольных напитков.



— Запретить продажу алкоголя в магазинах мэрия не может, только рекомендовать ограничить, — добавила Скорюкова. — Будем рекомендовать.



Ранее в мэрии Ярославля на общегородском совещании власти рассказали о новогодней ярмарке, которая развернётся на Советской площади. Она будет идти 12 дней, а самое интересное, естественно, тут произойдёт в ночь с 31 декабря на 1 января. Народу здесь ожидается много. Тем более, что и синоптики прогнозируют комфортную погоду.

