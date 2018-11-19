В Новый год не должно быть сильных морозов

Синоптики сообщили, что точный прогноз погоды на новогодние праздники озвучат в последнюю неделю декабря, но уже есть предварительные данные.



— Долгосрочный прогноз является предварительной оценкой основных метеопараметров — температуры воздуха и количества осадков, — объяснили метеорологи. — Он составляется с использованием архивных данных и применением статистических методов регрессионного анализа. Он публикуется заранее, чтобы люди заранее знали, чего ожидать, но накануне всё же советуем всем посмотреть более точный прогноз.



Судя по данным, которые есть на сегодняшний день, в декабре сильных морозов не ожидается. Весь месяц дневные температуры будут колебаться от +2 до -12 °C. Снега к Новому году в городе тоже должно быть немного. Хотя более плотный покров будет маленьких городах и сёлах.



31 декабря и 1 января ожидается облачная погода, возможен снег. Днём ожидается около -4 °C, а ночью — около -8 °C.



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