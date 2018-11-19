В прошлом году Новый год на Советской площади встретили десятки тысяч ярославцев

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании власти рассказали о новогодней ярмарке, которая развернётся на Советской площади.



— Новогодняя ярмарка откроется 28 декабря и будет работать до 8 января, — уточнил заместитель главы города Алексей Торопов. — Все эти дни здесь будут работать 16 торговых точек с едой и народно-художественными промыслами, 8 каруселей и каток. Каждый день с 16 часов для гостей ярмарки будет развлекательная программа.



Самые яркие моменты, естественно, запланированы на новогоднюю ночь. Большой праздник начнётся 31 декабря в девять часов вечера и закончится 1 января в три часа ночи. На сцене для гостей праздника выступят группы «Республика» и «Моды». Позже власти пообещали обнародовать полную программу праздника.



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