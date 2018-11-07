ВАЗ улетел с трассы и перевернулся. В машине погибли двое человек



Сегодня утром на федеральной трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 07:40 в Ярославском районе на 251-м километре трассы.

«Четырнадцатая» опрокинулась с трассы в кювет. В машине находились двое человек, оба погибли до приезда врачей. Один из погибших — 23-летний мужчина.

— Личность второго мужчины устанавливается, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.