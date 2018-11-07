Труп пассажира до сих пор не опознали: под Ярославлем в ДТП погибли два человека
7 ноября 2018 17:36
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Сегодня утром на федеральной трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 07:40 в Ярославском районе на 251-м километре трассы.
«Четырнадцатая» опрокинулась с трассы в кювет. В машине находились двое человек, оба погибли до приезда врачей. Один из погибших — 23-летний мужчина.
— Личность второго мужчины устанавливается, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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