Петровский считает, что его не так поняли

Громкое заявление ярославского депутата Дмитрия Петровского об отмене пенсий в России долетело до ушей его коллег в Госдуме. В партии «Единая Россия» прокомментировали это предложение.



— Говорить такие вещи мог только безответственный человек, — приводит слова первого заместителя руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрея Исаева РИА «Новости».



В ответ на это уже высказался и Петровский. Он написал на своей странице в Фейсбуке:

«ЕР открестилась от человека, призвавшего отменить понятие пенсионный возраст и ПФР, и оставить государственную пенсию только людям с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями — а всем остальным создавать свои пенсионные счета и копить на них себе на пенсию, с возможностью передать эти деньги родным, по наследству в случае смерти, с возможностью самому решить, когда ты хочешь перестать работать, и с возможностью самому решить как ты хочешь потратить эти деньги. Ну — первое — я не член ЕР, я член фракции ЕР в муниципалитете Ярославля. Я поддерживаю ЕР, но не требую чтобы ЕР поддерживала меня. Во-вторых, — ну в моем посте написано — что это мое личное мнение, а не позиция партии. Так что если читать пост, а не то, что написано в СМИ, видно, что я выражаю мое личное мнение. То, что ЕР это не поддерживает, на мой взгляд, ошибка. Но это на мой взгляд. Ну и в споре рождается истина».

Скандал разгорелся вчера, когда Петровский написал:

«Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников — работать.

Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии».

Таким заявлением депутат ткнул, конечно, в больное место. Пенсионная реформа в стране прошла на волне протестных митингов. В тоге нам определили такой возраст выхода на пенсию — 60 лет для женщин и 65 — для мужчин.