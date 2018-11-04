Некоторые ярославцы поддержали Петровского

Громкое заявление ярославского депутата Дмитрия Петровского об отмене пенсий в России уже несколько дней активно обсуждают ярославцы. Находятся те, кто категорически против предложения депутата, но немало и тех, кто поддерживает Петровского. 76.ru собрал самые яркие высказывания своих читателей на сайте и в официальной группе во «ВКонтакте».



По результатам опроса «Согласны ли вы с депутатом, что нужно отменить пенсии?», в котором приняли участие 1441 человек, большинство проголосовало, что это невозможно (663 голоса). 548 человек проголосовало против такой инициативы, и 183 согласились. Лишь 77 человек написали, что им всё равно.



Большинство читателей считает, что невозможно отменить пенсии

Кто против отмены пенсий в России



Многие читатели высказались против предложения Дмитрия Петровского. Кто-то посчитал это высказывание пиаром, кто-то — необдуманным поступком, а кто-то и вовсе предложил отказаться от депутатов:



— Ликвидировать депутатов и Госдуму. И все наладится, — считает Павел Боков.



— Очередная эпатажная выходка доктора Петровского, который любой ценой хочет быть на слуху, а подобные заявления не могут не привлечь к себе внимания. Таких безответственных людей надо срочно убирать из депутатов без содержания, чтобы как можно меньше было вреда для людей и для государства в целом, — поделился своим мнением наш читатель на сайте 76.ru.



— В дворники его разжаловать на минимальную зарплату и пусть копит на пенсию, — сказал другой читатель.

— Остановите планету, я сойду. Вообще в край уже зажрались или реально больные люди там что ли работают? — возмутилась Ирина Чистякова.



Ярославцы переживают, что пенсии им не видать

Кто за отмену пенсий в России



Высказались и те, кто считает предложение депутата весьма здравым. Но со своими поправками:



— Петровский по-своему прав. Ведь пенсионный фонд с увеличением пенсионного возраста работает уже не для обслуживания населения, а для обслуживания самих чиновников, работающих в фонде, и уже маленькой толики тех, кто доживает до пенсионного возраста, — написала Евгения Оралкова.



— Наверное, стоит тогда отменить и налоги, и НДС, и «долг родине», чтобы мы могли откладывать на что жить на старости лет, не? Раз нам за добросовестный труд ничего не должны, почему должны мы? — предлагает Станислав Егоров.



— Хоть и звучит абсурдно, но, возможно, это и неплохая идея. Толку-то от белых зарплат, если всё равно получишь копейки. Приличная пенсия у нас или у тех, кому за 80 лет, или у военных (милиции). Нашему поколению и вовсе рассчитывать не на что: будем вечно работать, а потом сразу кладбище, — говорит Татьяна Алфеева.

— В Китае, к примеру, пенсии нет. Стариков обеспечивают их дети. В детей своих надо вкладывать. Как-то предки наши жили без Пенсионного фонда. Все эти фонды — развод чистой воды. Как говорится, «РАБотай дурачок, получишь значок», — размышляет Евгений Зайцев.



Скандал разгорелся в пятницу, когда Петровский написал на своей странице в Facebook:



— Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников — работать. Лично я за отмену вообще понятия «пенсионный возраст» и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии.