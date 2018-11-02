Дмитрий Петровский предлагает ликвидировать Пенсионный фонд

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предлагает отменить пенсии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



— Каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии, — заявил депутат.



Дмитрий Петровский входит в фракцию «Единая Россия», но не является членом партии. За год работы он успел прославиться своими эпатажными выходками. Он уже публично топтал свой айпад в знак протеста американским санкциям и предлагал сделать операцию на груди жене сирийского президента. А недавно он заявил, что хочет сложить с себя полномочия.