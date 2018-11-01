Чтобы не обмануться с весом товара, стоит обратить внимание на этикетку и ценник
Чтобы не обмануться с весом товара, стоит обратить внимание на этикетку и ценник

Российские производители продуктов в последнее время стали немножко недодавать покупателям. По чуть-чуть, но мы заметили. Причем делают они это вполне официально.

Сэкономленные с каждой бутылки 70 миллилитров в целом дадут неплохую прибыль
Сэкономленные с каждой бутылки 70 миллилитров в целом дадут неплохую прибыль

— Если присмотреться к этикеткам, то можно увидеть, что многие стали выпускать порции меньше, чем кажется, — подметила домохозяйка Ирина Богомолова. — Сравните, например, упаковки с молоком. С виду все одинаковые. Но не во всех налито по литру. Где-то 0,95, а то и вовсе 0,9 литра. То же самое и с другими продуктами.

Урезают вес даже у продуктов первой необходимости
Урезают вес даже у продуктов первой необходимости

Причём упаковки на вид почти у всех продуктов по размеру такие, как мы привыкли. Многие хватают пачки и бутылки и даже не подозревают, что купили хлеба или консервов меньше, чем планировали.

Как правило, импортные производители не экономят на весе, но их продукция обойдётся подороже
Как правило, импортные производители не экономят на весе, но их продукция обойдётся подороже

— Молочная продукция марки «Простоквашино» продаётся в бутылках по 930 и 950 миллилитров, потому что у нас такие бутылки, — сказала эксперт линии поддержки потребителей российского представительства компании Danone. — Просто технологически у нас упаковка такая. Если бы мы хитрили, то писали бы «1 литр», а наливали меньше, а мы честно пишем, сколько молока налито в бутылке.

Некоторые производители говорят, что недоливают молоко, потому что тара маленькая
Некоторые производители говорят, что недоливают молоко, потому что тара маленькая

— Мы рис фасуем не по 1 килограмму, а по 900 граммов по просьбам покупателей, — уверяют в отделе контроля качества питерской компании «Агро-Альянс». — Так удобно покупателю. Но мы точно не знаем, чем именно.

Фасовку круп несложно изменить на производстве
Фасовку круп несложно изменить на производстве

— Нектары «Фруктовый сад» наша компания разливает в упаковки по 0,95 литра уже давно, — признался представитель компании «Пепсика-Россия». — Происходит удорожание продукта, и мы вынуждены уменьшать упаковку, чтобы оно было не очень заметно для потребителя.

На одной полке рядом могут стоять и литровые коробки сока и «урезанные»
На одной полке рядом могут стоять и литровые коробки сока и «урезанные»

Самые требовательные покупатели уже обратили внимание на «недовес». Но многие мирятся с этим.

Практически в любом отделе супермаркета есть продукты с урезанным весом
Практически в любом отделе супермаркета есть продукты с урезанным весом

— В основном покупатели не обращают внимания на небольшую разницу в весе и выбирают то, что подешевле, — поделился наблюдениями сотрудник сети гипермаркетов из Ярославля Александр Холопов. — Те, кто готовы переплачивать, как правило, больше обращают внимание на качество продукта, а не на недовес.

Как правило «недовес» можно заметить у продуктов, которые подешевле
Как правило «недовес» можно заметить у продуктов, которые подешевле

Примерно такая же картина по всей стране. Эксперты это связывают с экономическим кризисом.

Многие покупатели готовы закрывать глаза на официальный «недовес»
Многие покупатели готовы закрывать глаза на официальный «недовес»

— То, что в России сейчас есть серьёзные проблемы с экономикой и идёт процесс обеднения населения, — это очевидно, но здесь процесс, скорее, психологический, — считает экономист, автор книги «Русская модель управления» Александр Прохоров. — В средние века цена хлеба была одинаковой, но вес был разный у каравая и буханки. В голодные годы вес уменьшался, а в сытые, соответственно, увеличивался. А люди как привыкли платить за единицу, так они и платили. Потом люди стали образованными и грамотными и стали понимать, что есть больший объём и меньший. Тогда они стали рассуждать по-другому — чего вес менять, повысьте цену, ведь мы уже привыкли к батону одного размера, пакету молока одного размера. Сейчас мы возвращаемся к средневековым стереотипам. И это говорит о том, что у населения, замордованного снижением уровня жизни, ментально всплывают стереотипы очень древние, когда страшно доставать больше денег за одну единицу товара. Сами себе внушаем: ничего не дорожает, и я могу себе позволить купить столько же буханок хлеба, пачек молока и банок консервов. Это такой же самообман, который был у людей древнего примитивного времени. А это тревожный симптом, который говорит, что всё благосостояние, которое было у нас в 2000-х, пустило не очень глубокие корни. Поэтому нация легко вспоминает голодные годы и возвращается к тем взглядам.

Производители честно сообщают вес продукта, но многие его не замечают
Производители честно сообщают вес продукта, но многие его не замечают

Конечно, есть и производители, которые стараются сохранить и объём, и качество, и даже цену на товар. Многие из них тоже смекнули, что этим можно привлечь покупателей и крупно на видном месте на упаковке сообщают об этом. Например, «Целый литр, натуральный продукт».

Если у продавца попросить «ноль пять» пива, то запросто могут, не сказав и слова, продать меньше
Если у продавца попросить «ноль пять» пива, то запросто могут, не сказав и слова, продать меньше

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