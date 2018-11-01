Чтобы не обмануться с весом товара, стоит обратить внимание на этикетку и ценник

Российские производители продуктов в последнее время стали немножко недодавать покупателям. По чуть-чуть, но мы заметили. Причем делают они это вполне официально.



Сэкономленные с каждой бутылки 70 миллилитров в целом дадут неплохую прибыль

— Если присмотреться к этикеткам, то можно увидеть, что многие стали выпускать порции меньше, чем кажется, — подметила домохозяйка Ирина Богомолова. — Сравните, например, упаковки с молоком. С виду все одинаковые. Но не во всех налито по литру. Где-то 0,95, а то и вовсе 0,9 литра. То же самое и с другими продуктами.



Урезают вес даже у продуктов первой необходимости

Причём упаковки на вид почти у всех продуктов по размеру такие, как мы привыкли. Многие хватают пачки и бутылки и даже не подозревают, что купили хлеба или консервов меньше, чем планировали.



Как правило, импортные производители не экономят на весе, но их продукция обойдётся подороже

— Молочная продукция марки «Простоквашино» продаётся в бутылках по 930 и 950 миллилитров, потому что у нас такие бутылки, — сказала эксперт линии поддержки потребителей российского представительства компании Danone. — Просто технологически у нас упаковка такая. Если бы мы хитрили, то писали бы «1 литр», а наливали меньше, а мы честно пишем, сколько молока налито в бутылке.



Некоторые производители говорят, что недоливают молоко, потому что тара маленькая

— Мы рис фасуем не по 1 килограмму, а по 900 граммов по просьбам покупателей, — уверяют в отделе контроля качества питерской компании «Агро-Альянс». — Так удобно покупателю. Но мы точно не знаем, чем именно.



Фасовку круп несложно изменить на производстве

— Нектары «Фруктовый сад» наша компания разливает в упаковки по 0,95 литра уже давно, — признался представитель компании «Пепсика-Россия». — Происходит удорожание продукта, и мы вынуждены уменьшать упаковку, чтобы оно было не очень заметно для потребителя.



На одной полке рядом могут стоять и литровые коробки сока и «урезанные»

Самые требовательные покупатели уже обратили внимание на «недовес». Но многие мирятся с этим.



Практически в любом отделе супермаркета есть продукты с урезанным весом

— В основном покупатели не обращают внимания на небольшую разницу в весе и выбирают то, что подешевле, — поделился наблюдениями сотрудник сети гипермаркетов из Ярославля Александр Холопов. — Те, кто готовы переплачивать, как правило, больше обращают внимание на качество продукта, а не на недовес.



Как правило «недовес» можно заметить у продуктов, которые подешевле

Примерно такая же картина по всей стране. Эксперты это связывают с экономическим кризисом.



Многие покупатели готовы закрывать глаза на официальный «недовес»

— То, что в России сейчас есть серьёзные проблемы с экономикой и идёт процесс обеднения населения, — это очевидно, но здесь процесс, скорее, психологический, — считает экономист, автор книги «Русская модель управления» Александр Прохоров. — В средние века цена хлеба была одинаковой, но вес был разный у каравая и буханки. В голодные годы вес уменьшался, а в сытые, соответственно, увеличивался. А люди как привыкли платить за единицу, так они и платили. Потом люди стали образованными и грамотными и стали понимать, что есть больший объём и меньший. Тогда они стали рассуждать по-другому — чего вес менять, повысьте цену, ведь мы уже привыкли к батону одного размера, пакету молока одного размера. Сейчас мы возвращаемся к средневековым стереотипам. И это говорит о том, что у населения, замордованного снижением уровня жизни, ментально всплывают стереотипы очень древние, когда страшно доставать больше денег за одну единицу товара. Сами себе внушаем: ничего не дорожает, и я могу себе позволить купить столько же буханок хлеба, пачек молока и банок консервов. Это такой же самообман, который был у людей древнего примитивного времени. А это тревожный симптом, который говорит, что всё благосостояние, которое было у нас в 2000-х, пустило не очень глубокие корни. Поэтому нация легко вспоминает голодные годы и возвращается к тем взглядам.



Производители честно сообщают вес продукта, но многие его не замечают

Конечно, есть и производители, которые стараются сохранить и объём, и качество, и даже цену на товар. Многие из них тоже смекнули, что этим можно привлечь покупателей и крупно на видном месте на упаковке сообщают об этом. Например, «Целый литр, натуральный продукт».



Если у продавца попросить «ноль пять» пива, то запросто могут, не сказав и слова, продать меньше

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