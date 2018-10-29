Мальчика нашли полицейские

Стало известно, почему пропал 10-летний воспитанник хоккейного клуба «Локомотив» Даниил Кириллов.



Оказывается, мальчик любит похулиганить. Набедокурив в очередной раз, Даниил испугался того, что об этом узнает мама. Поэтому не придумал ничего лучше, как не приходить домой. Мальчика не было дома около суток.



— Ребёнка нашли полицейские при патрулировании улиц, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».



Напомним, вчера Даниил ушёл из дома и не вернулся.

Также в Ярославле разыскивают женщину, которая села в автобус и пропала.