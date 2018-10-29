Испугался, что накажет мама: подробности исчезновения 10-летнего воспитанника ХК «Локомотив»
29 октября 2018 09:27
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Стало известно, почему пропал 10-летний воспитанник хоккейного клуба «Локомотив» Даниил Кириллов.
Оказывается, мальчик любит похулиганить. Набедокурив в очередной раз, Даниил испугался того, что об этом узнает мама. Поэтому не придумал ничего лучше, как не приходить домой. Мальчика не было дома около суток.
— Ребёнка нашли полицейские при патрулировании улиц, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».
Напомним, вчера Даниил ушёл из дома и не вернулся.
Также в Ярославле разыскивают женщину, которая села в автобус и пропала.
Фото: «ЯрСпас»
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