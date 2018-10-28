Ольгу ищут сразу в двух областях

В Ярославской и Вологодской областях волонтёры поисковых отрядов объявили в розыск молодую женщину, которая пропала по пути в Ярославль.

— 24 октября в 14:20 Ольга Толстикова села в автобус из Вологды в Ярославль. С тех пор о ней ничего не известно, — говорит Волонтёр Юлия Гаврилова.

Сейчас Ольгу ищут волонтёры отрядов «Центр-Спас» (Ярославль) и «Ты не один» (Череповец, Вологодская область).

Приметы пропавшей: на вид Ольге около 40 лет, рост примерно 160 сантиметров, длинные светло-русые вьющиеся волосы, заплетённые в хвост. При ходьбе может прихрамывать. Была одета в черную куртку, черные брюки свободного покроя, бордовую вязаную шапку, черные высокие ботинки. При себе имела сумку серого цвета и зонт.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, сообщите волонтёрам:



Ярославская область: 8 800 30-19-112 («Центр-Спас»);