От удара машину выбросило на тротуар

Вечером 23 октября в Угличе на перекрёстке улиц Ярославской и Свободы произошло ДТП. Как сообщают в ГИБДД области, 64-летний водитель «Рено-Дастер» нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автомобилю «Форд», за рулём которого был 27-летний водитель.



От удара «Форд» выбросило с дороги на тротуар, где в это время проходил 8-летний мальчик.



— Машина наехала на пешехода, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области. — Ребёнок получил травмы и отправлен в угличскую больницу.

У мальчика ушиб ноги и ссадина на бедре.



В Ярославле «Шевроле» на большой скорости сбила мотоциклиста. Видео аварии.

