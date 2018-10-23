Мотоциклист после аварии остался жив

В Ярославле на камеры городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион» попало ДТП, в котором легковая «Шевроле» на полном ходу сбила мотоциклиста. Аварию, которая произошла на пересечении улиц Панина и Труфанова, уже обсуждают в социальных сетях.



— Водитель легковушки летел на скорости и даже не тормозил, — пишут ярославцы в комментариях.



На кадрах видно, что парень на мотоцикле ехал со стороны центра и стал поворачивать к торговому центру, где раньше был кинотеатр «Победа». Он начал поворачивать перед вставшей на поворот БМВ, а водитель ехавшей в соседнем ряду «Шевроле» не заметил поворачивающего мотоциклиста. К счастью, мужчина остался жив.



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