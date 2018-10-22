Машина вылетела в кювет на ровном участке дороги

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Ярославском районе, в котором погибла молодая женщина.



Напомним, вчера в 17:00 на трассе Ярославль — Иваново автомобиль «Рено» вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В салоне было трое людей — двое мужчин, женщина и собака. 30-летняя Анна погибла практически сразу после ДТП. По словам очевидцев, она вылетела из машины через стекло задней двери. 37-летний и 33-летний мужчины сами выбрались из перевернувшейся машины. Они еле могли стоять на ногах, настолько были пьяны.



— Они оба сказали, что за рулём была Анна, — говорит очевидец произошедшего Татьяна Игнатьева.



Сейчас полиция выясняет, кто вёл машину.



— Полицейские сняли накладку с руля, чтобы отпечатки проверить, — рассказал источник 76.ru.



Оставшаяся без хозяйки собака ещё долго сидела возле машины. Выжившие мужчины сначала не хотели брать пса себе. Но потом передумали. В такси они садились вместе с собакой.

