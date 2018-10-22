Женщина была в машине с мужем и братом

Собаку, которая потеряла в автокатастрофе хозяйку, забрали родственники. Об этом сообщили ярославцы, которые озаботились судьбой несчастного животного.



Также стали известны подробности аварии, которая произошла сегодня днём в Ярославском районе.



Напомним, там около 17:00 перевернулся автомобиль «Рено». В ДТП погибла 30-летняя женщина.



— В салоне кроме неё были ещё двое мужчин, её муж и брат… Оба были пьяные. Она вылетела через правую заднюю дверь… Сначала она вылетела, а потом её машиной накрыло… Так сказал человек, который видео ДТП посмотрел, — рассказывает очевидец Наталья Гутман.



Наталья ехала мимо на своей машине. Увидев аварию, она остановилась и поспешила на помощь.



— Я по образованию врач. Увидела на земле женщину, она лежала лицом вниз. У неё черепно-мозговая травма… Двое пьяных мужчин её пытались перевернуть. Я стала спрашивать: она сама вылетела из машины, или они её достали… Они толком не смогли объяснить. Когда я подошла, она была ещё жива. Пульс прощупывался слабый, он был уже нитевидный. Пару раз и всё… Хотели перевернуть её, чтоб реанимировать. Но уже некого было. Когда скорая приехала, она была уже мертва, — рассказывает Наталья.



У Анны осталась дочка

По её словам, муж погибшей Анны был в шоке. Он не собирался брать собаку. Как говорит Наталья, мужчина вообще пешком пошёл до города. Сотрудники ДПС поймали его уже на дороге и привезли назад.



— Я не заметила от девушки запах алкоголя. Но точно не знаю, кто был за рулём. Зато я видела, что из машины вылетело несколько пустых бутылок из-под водки и пива… Мужа и брата погибшей я сама лично сажала в такси. И передавала им собаку, — рассказала Наталья.



Собака, оставшаяся без хозяйки, была в шоке, напугана и замёрзла. Ее держали очевидцы. Наталья подвела собаку к хозяйке попрощаться, она не поняла, понюхала руку и отошла.

Анна очень любила свою собаку

— Мы сейчас все в шоке... Не понимаем, что происходит, — с трудом говорит подруга Анны Яна.

У погибшей женщины осталась 13-летняя дочка.

