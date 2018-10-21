Несчастная собака ещё не знает, что больше не увидит хозяйку

Сегодня вечером в Ярославском районе возле деревни Хомутово в автокатастрофе погибла молодая женщина. Её машина «Рено» вылетела в кювет.



За рулём была 30-летняя ярославна. Возможно, женщина была не пристёгнута. От сильного удара она вылетела из машины.



— Женщина погибла на месте, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Приехавшие спасатели обнаружили в машине ещё одного пассажира. Им оказался пёс погибшей женщины. Несчастное животное не понимало, что происходит, отчаянно рвалось и пыталось найти свою хозяйку. Когда тело женщины увезли, собаку пришлось привязать прямо к машине. Грустный пёс тихо сидел возле автомобиля хозяйки. Собаку должны были забрать родственники погибшей.

