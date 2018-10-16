Женщина работала в интернате с 2007 года

Убийца нянечки из детского дома-интерната для умственно отсталых детей пойдёт под суд.



Трагедия произошла 29 августа в квартире, где и жили супруги. 53-летний мужчина был пьяный. Стал привязываться к жене по мелочам, они поругались. Тогда мужчина ударил свою 46-летнюю жену ножом в живот. Истекая кровью, несчастная женщина дошла до местной больницы. Её прооперировали, но, к сожалению, помочь не смогли. Она умерла.



— Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как рассказали следователи, мотив убийства — ревность. Вину мужчина признал частично. Говорит: убивать не хотел, хотел только припугнуть.



Со своим мужем женщина прожила около 20 лет. Как нам рассказали работники детского дома, она никогда не жаловалась на супруга. Наоборот, вроде жили душа в душу. Своих детей у погибшей женщины не было, поэтому всю теплоту и ласку она отдавала детям из интерната.



— Ничего не предвещало беды. С мужем они жили давно, была такая большая любовь. Что произошло, мы не знаем. На работе она никогда не жаловалась.Собиралась выходить на пенсию… Но не дожила, — говорят воспитатели из детского дома.



Погибшая женщина работала нянечкой в детском доме с 2007 года.

