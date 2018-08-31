Женщина работала нянечкой с 2007 года

В Гаврилов-Яме осиротели сразу несколько детей. Там произошло большое несчастье: муж убил свою жену — нянечку из детского дома для умственно отсталых детей.



Трагедия произошла 29 августа в квартире, где и жили супруги. 53-летний Сергей был пьяный. Стал привязываться к Татьяне по мелочам, они поругались. Тогда Сергей ударил свою 46-летнюю жену ножом в живот. Истекая кровью, несчастная женщина дошла до местной больницы. Её прооперировали, но, к сожалению, помочь не смогли. Она умерла. Как нам стало известно, Татьяна работала в местном детском доме-интернате.



— Конечно, мы знаем о случившемся. Ничего не предвещало беды. С мужем они жили давно, была такая большая любовь. Что произошло, мы не знаем. На работе она никогда не жаловалась. Через месяц собиралась выходить на пенсию… Но не дожила, — говорят воспитатели из детского дома.



Татьяна занималась с детьми-сиротами. Они считали её своей родной мамой. Работники детского дома боятся сказать ребятам, что Татьяна больше не придёт.



— Своих детей у неё не было. А этих она очень любила. Конечно, они будут переживать, спрашивать, когда она придёт, — рассказали воспитатели.



Татьяна работала нянечкой в детском доме с 2007 года.



Её мужа задержали сразу же. Ему предъявили обвинение. С Татьяной они жили вместе давно, около 20 лет. У мужчины это уже второй брак.



— Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Четыре месяца назад с сотрудницей этого же дома-интерната также произошла трагедия. Санитарка Валентина Селиванова задохнулась во время пожара в своей квартире. В доме-интернате она проработала 22 года.

