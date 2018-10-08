Если в маршрутке заняты все места, то она может проехать мимо

В Ярославле водителям маршруток официально разрешили проезжать мимо остановок. В это объяснилась мэрия, когда один из пассажиров пожаловался на работу маршрутки №84 («Посёлок Куйбышева» — «Областная больница»), которая проехала мимо него.

В официальном заявлении говорится о том, что автобусы могут проехать мимо остановки, если на них нет пассажиров, и никто не попросил на ней остановиться.

Документ, разрешающий маршрутке проезжать мимо остановок

— У нас на маршрутных такси установлен режим работы. Соответственно, есть график работы — с пяти утра до десяти вечера, например, но нет установленного расписания по остановкам, как на регулярных маршрутах. Поэтому в этом случае выпустили такое правило, — пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта в Ярославле Сергей Волканевский. — Это общее правило для всех маршрутных такси.



Также в документе значится, что маршрутка может проехать мимо, если в ней заняты все места, положенные по нормам вместимости автобуса.