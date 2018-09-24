Завтра депутаты Ярославской областной думы седьмого созыва соберутся на первое рабочее заседание

Завтра в Ярославской областной думе состоится первое заседание депутатов седьмого созыва. Народным избранникам первым делом предстоит определить комитеты и их состав, регламент своей работы и другие организационные моменты, которые станут основой их работы на ближайшие пять лет. Одним из самых интересных пунктов в повестке дня станет избрание председателя. Вот тут новички и смогут продемонстрировать свои навыки по нажиманию кнопок для голосования, которым их обучили несколько дней назад.



— Это будет общее открытое голосование, — объяснил начальник организационного управления Ярославской областной думы Владимир Гигорьев.



Звание председателя в областной думе — лакомый кусок. Он получает зарплату намного больше (около 200 тысяч в месяц со всеми надбавками, а обычный депутат — около 75), он командует всем аппаратом, получает самый роскошный кабинет и собственную служебную машину с водителем, а также ряд других привилегий. На данный момент известно о двух кандидатурах, которые претендуют на место председателя. Это бывший глава Ростовского района Алексей Константинов и глава обкома КПРФ Александр Воробьёв.

Алексей Константинов баллотировался в облдуму от Ростовского района, где работал главой

В аппарате думы, говорят, что желающие ещё могут зарегистрироваться и побороться за место председателя. Но в курилке регионального парламента говорят, что вопрос уже решён — в партии власти уже договорились голосовать за Константинова.



Всего в Ярославскую областную думу седьмого созыва прошли 50 человек: 32 мандата досталось единороссам, 11 — представителям КПРФ, 3 — справедливороссам, 3 — членам ЛДПР и 1 — человеку от «Коммунистов России». Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, в Ярославской области за кандидатов «Единой России» проголосовало больше всего избирателей по сравнению с другими регионами ЦФО, в которых проводились такие же выборы.

В кулуарах Ярославской областной думы поговаривают, что завтра должен решится вопрос и с новоиспечённым депутатом Натальей Косихиной, ранее работавшей мэром Данилова. Её хотят отправить на работу в Совет федерации. Там она сменит на посту экс-губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына. Однако официально Косихина говорит, что таких планов у неё нет.



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