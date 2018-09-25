Депутаты Илья Круглов и Яков Якушев не пришли на первое заседание областной думы

Сегодня депутаты Ярославской областной думы седьмого созыва собрались на первое заседание. Правда, двое не пришли. Как стало известно корреспонденту 76.ru, Илья Круглов и Яков Якушев сейчас за границей — отдыхают после тяжелой и нервной предвыборной кампании.



Для начала с приветственным словом выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. И сразу начал намекать, кого было бы неплохо выбрать сегодня председателем.



— Важно из плоскости межпартийной конкурентности перейти в кропотливую рабочую плоскость, — сказал глава региона депутатам. — Алексей Константинов — достойный выбор. Он успешно справлялся с обязанностями главы Ростовского района. Я уверен, что он отлично справится и с обязанностями председателя Ярославской областной думы.



— Нужно голосовать так, как решила фракция, — постоянно напоминал своим коллегам по партии заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Николай Александрычев.



Николай Александрычев постоянно напоминал своим однопартийцам, как надо голосовать

Дали слово и самому кандидату на пост председателя Ярославской областной думы.



— У меня прекрасный командный голос, — сказал с трибуны Алексей Константинов. — Я готов к диалогу с губернатором, правительством, депутатами всех фракций, мэрией Ярославля и всеми муниципалитетами области.



Кроме Константинова на должность председателя претендовали Александр Воробьёв из КПРФ и Владимир Смирнов из ЛДПР. И голосовать можно было за кого угодно.



— Дорогие члены фракции, напоминаю, что нужно голосовать так, как было решено, — повторял Николай Александрычев. А то вдруг кто-нибудь забыл.



Результат был ожидаем — большинство депутатов проголосовали за Алексея Константинова. Новоиспечённый председатель пожал руку губернатору и сел на место в президиуме.



Никто из депутатов не сомневался, что именно Константинов станет председателем

Поделили должности

На этом сложная депутатская работа не закончилась. Ведь пунктов в повестке дня было ещё много.



— Предлагаю сделать вместо трёх заместителей председателя четырёх, вместо девяти комитетов десять, а также назначить трёх уполномоченных, — заявил Николай Александрычев и сказал.



— Хватит нас ограничивать, — возмутились справедливороссы.



— У нас нет никакого права, потому что по местам всех распределяет большинство.



— Объявляю голосование о прекращении дискутирования, — прекратил возмущения оппозиционных депутатов председатель Константинов. И большинство проголосовали за прекращение этого самого дискутирования. Перешли к выбору заместителей председателя и руководителей комитетов.



Итак, заместителями председателя Ярославской областной думы стали депутаты от «Единой России» Николай Александрычев, Виктор Волончунас, Сергей Якушев и Антон Капралов. А комитеты возглавили Алексей Калганов, Николай Бирук, Александр Гончаров, Лариса Ушакова, Ольга Хитрова, Александр Тарасенков, Михаил Боровицкий, Юрий Филимендиков, Роман Фомичёв и Эльхан Мардалиев. Все — единороссы, кроме последнего: Мардалиев — из КПРФ.

Уполномоченными стали трое представителей партии власти — Тигран Казарян, Андрей Коваленко и Яков Якушев.



Депутаты Яроблдумы седьмого созыва начали свою работу с голосования по сценарию

Всё заседание прошло строго по сценарию и все портфели достались тем, кому и было запланировано заранее. Мы ещё вчера писали, кто должен занять место председателя и чем эта должность привилегирована. А сегодня утром Telegram-канал «ЯрПолитика» уточнил имена всех его заместителей.



Всего в Ярославскую областную думу седьмого созыва прошли 50 человек: 32 мандата досталось единороссам, 11 — представителям КПРФ, 3 — справедливороссам, 3 — членам ЛДПР и 1 — человеку от «Коммунистов России». Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, в Ярославской области за кандидатов «Единой России» проголосовало больше всего избирателей по сравнению с другими регионами ЦФО, в которых проводились такие же выборы.



Новичков в седьмом созыве 26 человек. Сегодня было принято решение, что 42 из 50 депутатов будут работать на постоянной основе.