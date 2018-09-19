Депутаты получат свои удостоверения в эту пятницу

Спустя десять дней после единого дня голосования в Ярославской области наконец подсчитали все бюллетени и назвали пофамильный список депутатов, которые вошли в седьмой созыв облдумы. Правда, даже этот список депутатов пока не зарегистрирован. Официально 50 человек станут депутатами только в пятницу, 21 сентября. В этот же день им вручат удостоверения.

— Сейчас зарегистрированы кандидаты, избранные по одномандатным округам. Кандидатов, избранных по спискам партий, зарегистрируют в пятницу, — уточнили в областной избирательной комиссии.

Итак, знакомимся с новыми депутатами-одномандатниками:

1. Гончаров Александр Германович. Работал на «Автодизеле». Депутат с 2013 года.

2. Александрычев Николай Алексеевич. Бывший секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

3. Фомичев Роман Юрьевич. Бизнесмен-строитель, входит в Совет отцов Ярославской области.

4. Якушев Яков Семенович. Бизнесмен, владелец недвижимости в центре Ярославля. Один из самых богатых депутатов.

5. Мардалиев Эльхан Явар оглы. Депутат-оппозиционер, прошёл в думу на второй срок.

6. Воробьев Александр Васильевич. Лидер регионального отделения КПРФ. Постоянно устраивает в Ярославле митинги и пикеты.

7. Тедеев Илья Русланович.

8. Щенников Андрей Николаевич.

9. Бобков Василий Сергеевич.

10. Якушев Сергей Владимирович.

11. Слонин Роман Сабандович. Бизнесмен. Засветился в очень грязном скандале накануне выборов.

12. Борисов Сергей Владимирович.

13. Ушакова Лариса Юрьевна.

14. Абдуллаев Шакир Кафарович.

15. Денисов Владимир Владимирович.

16. Круглов Илья Валентинович.

17. Гриднев Константин Валентинович.

18. Константинов Алексей Дмитриевич.

19. Филимендиков Юрий Александрович.

20. Калганов Алексей Валентинович.

21. Макаров Алексей Викторович.

22. Тарасенков Александр Николаевич.

23. Казарян Тигран Владимирович.

24. Бирук Николай Иванович.

25. Никешин Михаил Валентинович.



По спискам партий в областную думу попали следующие кандидаты.



Список регионального отделения партии «Единая Россия»:

1. Коваленко Андрей Николаевич.

2. Ясинский Алексей Игоревич.

3. Киселев Александр Сергеевич.

4. Исаев Павел Валентинович.

5. Хитрова Ольга Владимировна.

6. Павлов Юрий Константинович.

7. Косихина Наталия Владимировна.

8. Капралов Антон Анатольевич.

9. Боровицкий Михаил Васильевич.

10. Бараташвили Теймураз Кукуриевич.



11. Волончунас Виктор Владимирович. Экс-мэр Ярославля. Любит критиковать действующую власть.



Список регионального отделения партии «Коммунисты России»:

1. Денисов Артём Владимирович. Это самый молодой депутат, он ещё учится в медицинском университете. Как он собирается работать в думе, он рассказал 76.ru в интервью.



Список регионального отделения партии «Справедливая Россия»:

1. Хабибулин Сергей Равильевич. Неординарная личность из Переславля-Залесского. Депутат после выборов грудью оборонял бюллетени, чтобы никто их не пересчитал в свою пользу.

2. Секачева Ольга Николаевна.

3. Пивоварова Анастасия Алексеевна.



Список регионального отделения партии КПРФ:

1. Филиппов Алексей Станиславович.

2. Кузнецова Елена Дмитриевна.

3. Белова Светлана Борисовна.

4. Байло Валерий Иванович.

5. Яковлев Дмитрий Николаевич.

6. Ершов Андрей Николаевич.

7. Демин Денис Сергеевич.



Список регионального отделения партии ЛДПР:

1. Смирнов Владимир Алексеевич.

2. Потапов Андрей Владимирович.

3. Лобанова Ирина Валерьевна.



Какие законы принимали депутаты прошлого созыва, мы писали тут. А также заранее спросили у кандидатов, что они обещают сделать, избравшись в думу. Будем следить за исполнением обещаний.