Артём Денисов от мандата отказываться не собирается

22-летний студент медицинского университета Артём Денисов стал самым молодым депутатом Ярославской областной думы. И единственным представителем партии «Коммунисты России» в региональном парламенте. Некоторые ярославские политологи говорят, что в такой ситуации нередко бывает, что депутат может отказаться от мандата в пользу другого члена партии. Как поступит Артём Денисов, 76.ru узнал у него самого.

Связаться с будущим депутатом удалось через директ в Instagram (сообщения в этой социальной сети).

— Планируете ли вы работать депутатом или откажетесь от мандата?

— От мандата не отказываюсь, планирую работать в думе все пять лет, — ответил Артём Денисов.

— Получится совмещать с учёбой?

— На пятом курсе учеба в медицинском университете — значительно менее затратное по времени занятие, — ответил будущий депутат.

Кстати, Артём не единственный студент-депутат в будущем созыве думы. В парламент также попала 23-летняя Анастасия Пивоварова. Среди новичков — мэр Данилова Наталия Косихина. Мы познакомились с ними поближе в этой статье. Полный список всех будущих депутатов областной думы мы публиковали тут.