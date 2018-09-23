Пламя моментально охватило иномарку

Жуткое ДТП случилось сегодня в Рыбинске в три часа ночи. Машина «Киа-Спортейдж» ехала по свободной дороге. Внезапно водитель не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и на скорости впечатался в столб на проспекте Революции рядом с 38-м домом. От сильного удара водитель и пассажир потеряли сознание. В момент столкновения повредился бензобак, и машина моментально загорелась. Люди, не приходя в сознание, сгорели заживо. Медики не успели помочь пострадавшим.



— Известно, что в ДТП погибло два человека. Сейчас их личности пытаются установить, также как и причину аварии, — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.



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