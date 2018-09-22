Сразу несколько смертельных аварий произошло в Ярославской области за последние дни
Сразу несколько смертельных аварий произошло в Ярославской области за последние дни

Шестеро погибших в ДТП на трассе, смерть актёра «Смерша» после репетиции массовой драки, и тело задушенного мужчины возле жилых домов — много смертельных трагедий произошло в Ярославской области за неделю.

В ДТП с «Ниссаном» погибли шесть человек

Авария произошла на границе Тутаевского и Рыбинского районов
Авария произошла на границе Тутаевского и Рыбинского районов

16 сентября на трассе Рыбинск — Ярославль на границе Тутаевского и Рыбинского районов столкнулись Nissan X-Trail  и «Форд-Фьюжн». На месте аварии погибли пять человек. Ещё один 18-летний парень умер позже в больнице — врачи не смогли спасти его жизнь.

— В автомашине Nissan X-Trail — 67-летний мужчина и 45-летняя женщина, в автомашине «Форд-Фьюжн» — 45-летний мужчина и 42-летняя женщина. Установлена личность третьего человека, погибшего в автомобиле «Форд-Фьюжн», им оказался 60-летний мужчина, — рассказали про остальных погибших в этой аварии в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку и экспертизу, чтобы установить, как именно произошло ДТП и кто управлял машинами. Свидетели аварии уверены, что авария произошла из-за аквапланирования — на этом участке дороги большая колея, которую залило дождём.

Актёр получил смертельную травму на съёмочной площадке

Мужчина получил смертельную травму во время репетиции массовой драки
Мужчина получил смертельную травму во время репетиции массовой драки

На этой неделе в Тутаеве простились с актёром Валерием Шуваловым, который трагически погиб на съёмках сериала «Смерш». Точнее, умер он в реанимации, куда попал со съёмочной площадки.

14 сентября у 51-летнего тутаевского актёра был первый рабочий день на съёмках сериала «Смерш». За участие в массовке он должен был получить 500 рублей. Но фрагмент с его участием так и не был доснят. Во время репетиции массовой драки Шувалов получил сильный удар в висок, и его пришлось госпитализировать. Врачи не смогли его спасти — он умер в реанимации.

— Это был несчастный случай, — уверен режиссёр картины Олег Фомин. — Ведётся следствие.

В рамках уголовного дела следователи уже допросили в качестве свидетелей членов съемочной группы, в том числе актёра Алексея Макарова. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

В Тутаеве нашли труп рядом с жилыми домами

Убитый мужчина работал монтажником
Убитый мужчина работал монтажником

В Тутаеве рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину. Тело обнаружил случайный прохожий в деревьях, посаженных недалеко от улицы Розы Люксембург. Личность мужчины уже установили.

— По факту обнаружения тела 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены и выполняются судебно-медицинская, медико-криминалистическая, биологическая экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Известно, что погибший мужчина работал монтажником. Жил с матерью. Сейчас следователи разыскивают убийцу.

Водитель мопеда разбился на трассе

Водитель погиб до приезда скорой
Водитель погиб до приезда скорой

Смертельное ДТП произошло 19 сентября в 19:10. Мопед «Дельта» столкнулся с «Ладой-Ларгус». Скорая доставила пострадавшего водителя мопеда в больницу, но врачи оказались бессильны.


В результате ДТП 52-летний мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Смерть водителя «Хёндая»

Ещё одно смертельное ДТП произошло 20 сентября в Первомайском районе. Там 35-летний мужчина за рулём «Хёндай» врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Валдай». От удара «Валдай» отбросило на впереди стоящую «Киа-Рио». Удар был такой сильный, что и «Киа» откинуло вперёд на грузовик «МАН».

В результате ДТП водитель «Хёндай», житель Вологодской области, погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП сейчас полицейские проводят проверку.