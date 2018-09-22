Сразу несколько смертельных аварий произошло в Ярославской области за последние дни

Шестеро погибших в ДТП на трассе, смерть актёра «Смерша» после репетиции массовой драки, и тело задушенного мужчины возле жилых домов — много смертельных трагедий произошло в Ярославской области за неделю.



В ДТП с «Ниссаном» погибли шесть человек



Авария произошла на границе Тутаевского и Рыбинского районов

16 сентября на трассе Рыбинск — Ярославль на границе Тутаевского и Рыбинского районов столкнулись Nissan X-Trail и «Форд-Фьюжн». На месте аварии погибли пять человек. Ещё один 18-летний парень умер позже в больнице — врачи не смогли спасти его жизнь.

— В автомашине Nissan X-Trail — 67-летний мужчина и 45-летняя женщина, в автомашине «Форд-Фьюжн» — 45-летний мужчина и 42-летняя женщина. Установлена личность третьего человека, погибшего в автомобиле «Форд-Фьюжн», им оказался 60-летний мужчина, — рассказали про остальных погибших в этой аварии в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку и экспертизу, чтобы установить, как именно произошло ДТП и кто управлял машинами. Свидетели аварии уверены, что авария произошла из-за аквапланирования — на этом участке дороги большая колея, которую залило дождём.



Актёр получил смертельную травму на съёмочной площадке



Мужчина получил смертельную травму во время репетиции массовой драки

На этой неделе в Тутаеве простились с актёром Валерием Шуваловым, который трагически погиб на съёмках сериала «Смерш». Точнее, умер он в реанимации, куда попал со съёмочной площадки.



14 сентября у 51-летнего тутаевского актёра был первый рабочий день на съёмках сериала «Смерш». За участие в массовке он должен был получить 500 рублей. Но фрагмент с его участием так и не был доснят. Во время репетиции массовой драки Шувалов получил сильный удар в висок, и его пришлось госпитализировать. Врачи не смогли его спасти — он умер в реанимации.



— Это был несчастный случай, — уверен режиссёр картины Олег Фомин. — Ведётся следствие.



В рамках уголовного дела следователи уже допросили в качестве свидетелей членов съемочной группы, в том числе актёра Алексея Макарова. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.



В Тутаеве нашли труп рядом с жилыми домами



Убитый мужчина работал монтажником



В Тутаеве рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину. Тело обнаружил случайный прохожий в деревьях, посаженных недалеко от улицы Розы Люксембург. Личность мужчины уже установили.



— По факту обнаружения тела 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены и выполняются судебно-медицинская, медико-криминалистическая, биологическая экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Известно, что погибший мужчина работал монтажником. Жил с матерью. Сейчас следователи разыскивают убийцу.



Водитель мопеда разбился на трассе



Водитель погиб до приезда скорой



Смертельное ДТП произошло 19 сентября в 19:10. Мопед «Дельта» столкнулся с «Ладой-Ларгус». Скорая доставила пострадавшего водителя мопеда в больницу, но врачи оказались бессильны.





В результате ДТП 52-летний мужчина скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Смерть водителя «Хёндая»



Ещё одно смертельное ДТП произошло 20 сентября в Первомайском районе. Там 35-летний мужчина за рулём «Хёндай» врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Валдай». От удара «Валдай» отбросило на впереди стоящую «Киа-Рио». Удар был такой сильный, что и «Киа» откинуло вперёд на грузовик «МАН».



В результате ДТП водитель «Хёндай», житель Вологодской области, погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП сейчас полицейские проводят проверку.