Один из задержанных Андрей Зыбин, по словам следователя, бил заключённого резиновой дубинкой

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей для сотрудников ярославского УФСИН. Речь идёт о 13 задержанных работниках колонии, которых подозревают в организации пыток над 23-летним заключённым Евгением Макаровым.

Все они — от рядовых работников до руководителей — были задержаны в конце июля и начале августа. Суд по настоянию прокуратуры и следствия отправил уфсиновцев в СИЗО до конца сентября. Но всего по уголовному делу о пытках в колонии № 1 было задержано 14 фигурантов. Лишь одному из них (самому высокопоставленному) Ивану Калашникову назначили более мягкую меру пресечения — домашний арест, из-за тяжёлой болезни.

— 13 человек оставлены под стражей до 20 декабря, — уточнили во Фрунзенском районном суде Ярославля. — По Ивану Калашникову к нам ходатайство не поступало.

14 сотрудника колонии так и оставили под домашним арестом.

Кстати, сам пострадавший Евгений Макаров выходит на свободу. Вчера решение об этом принял суд.