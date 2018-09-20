Один из задержанных Андрей Зыбин, по словам следователя, бил заключённого резиновой дубинкой 
Один из задержанных Андрей Зыбин, по словам следователя, бил заключённого резиновой дубинкой 

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей для сотрудников ярославского УФСИН. Речь идёт о 13 задержанных работниках колонии, которых подозревают в организации пыток над 23-летним заключённым Евгением Макаровым. 

Все они — от рядовых работников до руководителей — были задержаны в конце июля и начале августа. Суд по настоянию прокуратуры и следствия отправил уфсиновцев в СИЗО до конца сентября. Но всего по уголовному делу о пытках в колонии № 1 было задержано 14 фигурантов. Лишь одному из них (самому высокопоставленному) Ивану Калашникову назначили более мягкую меру пресечения — домашний арест, из-за тяжёлой болезни

— 13 человек оставлены под стражей до 20 декабря, — уточнили во Фрунзенском районном суде Ярославля. — По Ивану Калашникову к нам ходатайство не поступало. 

14 сотрудника колонии так и оставили под домашним арестом. 

Кстати, сам пострадавший Евгений Макаров выходит на свободу. Вчера решение об этом принял суд. 