Заместитель начальника ИК-1 Иван Калашников избежал избежал заключения под стражу

Сегодня в Заволжском районном суде Ярославля рассматривали вопрос о мере пресечения седьмому фигуранту громкого дела о пытках в исправительной колонии № 1 заместителю начальника исправительного учреждения Ивану Калашникову.



— Суд подробно рассмотрел доводы обвинения и защиты, а также учёл ряд обстоятельств, в том числе состояние здоровья подозреваемого, — рассказал официальный представитель суда. — Сегодня был решён вопрос об избрании ему меры пресечения.



В итоге суд принял решение отправить Ивана Калашникова под домашний арест. Шестерых фигурантов этого дела ранее суд отправил в следственный изолятор.



Недавно разразился огромный скандал, который вышел далеко за пределы России — в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



После того, как вся эта история вызвала огромный резонанс, потерпевший Евгений Макаров заявил, что опасается за свою жизнь и попросил скостить ему срок.